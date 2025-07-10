韩式超英《十二使者》首发预告！马东石&徐仁国化身人类守护神，朴炯植暗黑反派气场超强

备受瞩目的12生肖超级英雄动作剧《十二使者》今日公开第一支预告片，先睹为快！

《十二使者》以东方的12生肖为灵感，讲述以人类形象生活以保护人类的12位天使与邪恶势力对抗的故事。12位天使曾与黑暗邪恶势力进行激战，虽然勉强关闭了黑暗源泉地狱之门，但在战斗中失去了4名天使，甚至封印了特殊能力。



8位天使失去了如同手足的同伴，在人类世界安静地生活。 然而，当祭司（金灿亨 饰）唤醒曾站在邪恶一方、拥有庞大力量的吴鬼（朴炯植 饰），沉睡数千年的邪恶之力再次开始笼罩世界，引起紧张气氛。

预告片中，祭司宣称要将这个世界变成地狱，让所有人类成为恶鬼。 泰山（马东石 饰）曾发誓不再干涉人事，而被封印力量的元胜（徐仁国 饰）、米尔（李主傧 饰）、多尼（高圭弼 饰）、姜智（姜美娜 饰）、鼠石（成愉频 饰）、茉淑（安芝慧）、铃铛（雷嘉汭 饰）开始怀疑自己是否能对抗吴鬼。 然而，12位天使的管理者马洛（成东镒 饰）表示：「我们存在的目的是为了帮助人类的世界。」激励天使们再次对抗邪恶力量。



《十二天使》世界观横跨古今，12位超级英雄拥有不同力量及各生肖动物的特徵，演员卡司也相当梦幻。 被封印特殊能力的8位天使将如何重获力量，并从吴鬼手中拯救人类世界，引人关注。 《十二天使》确定将於8月23日在Disney+、KBS 2TV同时播出。



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