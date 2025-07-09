「Waterbomb」结束后1500个水枪被丢弃引争议！环保团体：融化后打造下次庆典拍照区

从首尔开始成爲全球盛夏庆典的「Waterbomb」在活动结束后因大量的「水枪垃圾」而引发争议。

此前，有人指出「Waterbomb」等庆典助长水资源浪费，但今年也是出於同样的原因，被丢弃的塑胶水枪遭到网友的指责。但据悉...这些水枪是「Waterbomb」活动方爲了再利用和再使用而捐赠给环保团体 True 的。



对此，True 相关人士表示：「庆典上使用的水枪已经从企划阶段开始就决定捐赠给 True，我们将庆典参加者留下的水枪收集好，这些水枪将被融化，用於今后打造 Waterbomb 庆典拍照区。」

他接著说：「虽然认爲没有塑料的庆典是不可能的，但如果制定初能够正确回收再利用的庆典，将会成为更有意义的庆典，此次的庆典也是为了实践这过程而努力。在很多展览、演出、庆典中，环境一直都被忽视，希望从现在开始也能策划出不使用一次性用品的活动。」



这也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「真的不要再举办 Waterbomb 了，看不到全世界因异常气温而动荡吗」、「不是，直接回收后在下一个活动中回收利用，让参加者不要另外带水枪来不就行了吗」、「真是的花样百出」、「感觉融化后会破坏环境」、「捐赠只是营造氛围而已，那都是垃圾」、「用一次水枪就扔掉吗？好可惜啊」、「不知道爲什么要做 Waterbomb ... 还是去溪谷吧」、「虽然希望干脆不要举办这样的庆典」等等。



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