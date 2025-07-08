韩国音乐盛典《2025 The Fact Music Awards》 将於澳门户外表演区举行 现公布首批演出单位

由The Fact 举办、Fan N Star及The Square ENM担任韩国主办、索恩娱乐担任澳门主办，全球瞩目的韩国音乐盛典《2025 The Fact Music Awards（TMA）》将於2025年 9 月 20 日（星期六）假澳门最大面积户外大型演出场地澳门户外表演区举行。来到第八届，将有超过15个单位於同日出席参与演出，阵容比过去更为鼎盛，而首批公布单位包括：NEXZ, BOYNEXTDOOR, NMIXX, NCT WISH, KiiiKiii及Hearts2Hearts。

去年一出道即全攻世界各地音乐市场的NEXZ ，迅速引起全球粉丝的注意，凭藉时尚的音乐和压倒性的舞台掌控力，迅速崛起，成为下一代 K-POP 代表偶像。NEXZ现时 积极在韩国和日本之间活动，今年 4 月发行的迷你专辑《O-RLY?》在韩国各大音乐平台即时排行榜和每周专辑榜均夺得第一位，显示出惊人的增长势头。

BOYNEXTDOOR 自2023年出道以后，积极开拓全球市场，旨在成为全球瞩目的世界级团体，而他们持续高企的人气亦证明了一切。两张迷你专辑《19.99》及《No Genre》均获得百万销售的佳绩，BOYNEXTDOOR乘势将於今年8 月在日本发行全新专辑，积极推进全球活动。

以型格兼精准到位的跳唱演出赢得全球 K-POP 粉丝喜爱的 NMIXX，於今年 3 月推出迷你专辑《Fe3O4: FORWARD》，进一步证明了组合的多样化音乐范畴。NMIXX於上月在澳门举行第二次粉丝音乐会，口碑极佳，令人更引颈以待她们再一次访澳，现身《2025 The Fact Music Awards》。

充满阳光气息，叫人眼前一亮的NCT WISH，成功吸纳大批韩国本土及海外粉丝，在今年 4 月发行的迷你专辑《poppop》，发行仅一周便获得百万销售的佳绩。去年11月起，NCT WISH更展开为期8个月的亚洲巡演，也获得了空前成功，巩固了组合迈向国际，成为全球追捧的男团的步伐。

在正式出道前就备受全球粉丝热烈关注的 KiiiKiii，於今年 3 月正式出道后，迅速进占韩国各大音乐流行榜及电视音乐节目歌曲排行榜榜首位置，并成为第五代女团的代表人物。KiiiKiii 以自信和独有的「Gen Z魅力」，人气急速上升之余，亦被视为新一代K-POP偶像icon，引领市场。

Hearts2Hearts於今年 2 月以首张单曲《The Chase》正式出道，以神秘的氛围和独特的音乐风格，成功令 K-POP 粉丝留下深刻印象，最近组合推出第二首单曲《STYLE》，充满夏日气息的跳唱曲风，同时展现成员活泼可爱的一面，网上各式各样的短视频和现场演出片段，成功俘掳了全球粉丝的心。

除了演出单位吸睛外，今年《2025 The Fact Music Awards》亦带来人气女歌手徐玄及韩综《我独自生活》的全炫茂担任大会司仪。作为韩国顶级K-POP 盛典、韩国五大颁奖礼之一的《2025 The Fact Music Awards》，将展现压倒性的品质和丰富的演出阵容，并提供极尽视听之娱的超豪华特别舞台予所有K-POP粉丝。密切留意更多强劲阵容及门票开售资讯，将於稍后通过官方网站陆续公告：

TMA

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索恩娱乐

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