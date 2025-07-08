SUPER JUNIOR & TWICE 回归预告「相似到令人吃惊」！网捏冷汗：幸好是同时公开

昨（7）日凌晨韩网论坛出现一篇热门贴文〈因为太相似了 所以吓一跳的两个团体的回归预告〉，原来是当时才公开不久的SUPER JUNIOR〈Express Mode〉MV，还有TWICE〈THIS IS FOR〉MV。

主要原因是两支MV预告都有英语旁白献声，且都按随占据半个画面的大字幕，一个写「THIS RIGHT HERE」一个写「THIS IS FOR」，甚至有网友觉得旁白声音像同个仁。除了此手法外，画面风格就有差异了，SUPER JUNIOR正经跳舞展现帅气，TWICE则是像旁白说的在玩乐、相对幽默。



该‎贴文‎留言盖了400多楼，包括「真的好像啊」、「不是，怎么会这样」、「旁白是同个人吗？」（有人回应：SJ不是崔始源的声音吗？）、「节奏很像」、「因为太像了所以很惊慌，同天出来更让人吃惊，若哪团晚一天公开就可能会被骂抄袭那样很紧张」、「很好奇都参考了什么影片，好像看了一样的」、「好像只有旁白差不多」、「很好奇SJ的歌，感觉会很好听」、「幸亏是同时公开」、「好神奇」、「外包同样的公司吗」、「不知道摄影棚是不是也一样」……等等。

SUPER JUNIOR回归日是今日，〈Express Mode〉就在韩国时间下午6时（港台时间下午5时）公开，而TWICE的〈THIS IS FOR〉是11日韩国时间下午1时（港台时间中午12时）公开。两团两首同时公开的主打歌预告相似，形成回归前一则趣闻了吧！



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