韩国音乐盛典《2025 The Fact Music Awards》圆满结束 Stray Kids夺4奖成全晚大赢家
KPOP   2025年9月22日   星期一18:44   Lancy  

由The Fact 举办、Fan N Star及The Square ENM担任韩国主办、索恩娱乐担任澳门主办，全球瞩目的韩国音乐盛典《2025 The Fact Music Awards》於昨日假澳门最大面积户外大型演出场地澳门户外表演区举行，同日於颁奖礼前假澳门上葡京酒店举行《TMA韩国音乐颁奖典礼——红地毡盛典》。全晚大会合共颁发33个奖项，热爆全球的人气组合Stray Kids昨晚勇夺4奖成为大赢家，而asepa及ENHYPEN跟随其后各夺3奖平分秋色。

颁奖礼由Hearts2Hearts, CLOSE YOUR EYES, KiiiKiii及AHOF打头阵，献唱经典K-Pop作品揭开序幕，也展现了K-Pop风靡全球的强大魔力。接著一众单位陆续登场，献唱他们的首本名曲，包括：AHOF〈Rendezvous〉、CLOSE YOUR EYES〈Paint Candy〉、MEOVV〈MEOW〉、KiiiKiii〈Dancing Alone〉、Hearts2Hearts〈STYLE〉、NCT WISH〈poppop〉、ENHYPEN〈CRIMINAL LOVE〉、asepa〈Whiplash〉、TWS〈Lucky to be loved〉、BOYNEXTDOOR〈IF I SAY, I LOVE YOU〉、NEXZ〈Simmer〉、NMIXX〈KNOW ABOUT ME〉、ZEROBASEONE〈Lovestick Game〉、IVE〈XOXZ〉及Stray Kids〈CEREMONY〉等，劲歌热舞连场，全瑒粉丝也看得热血沸腾。今次2025 TMA也花尽心思，除了每个单位的独立演出外，AHOF与CLOSE YOUR EYES的期间限定合体劲舞、LEESEO@IVE及KYUJIN@NMIXX以甜美歌声首度合唱太妍〈To. X〉，以及章昊和Ricky@ZEROBASEONE深情演绎方大同〈特别的人〉，也为整个舞台留下了独特而难忘的舞台演出。

作为全球瞩目国际盛事，TWA今次特别邀请了不同地区的代表参与今次的演出，其中包括卢瀚霆Anson Lo及Desire 4。Anson Lo再度参与韩国音乐盛事，以特别嘉宾身分登上舞台演绎〈Mr. Stranger〉，炸爆舞台，展现超凡实力；而凭剧集《垂涎》而爆红的Desire 4， 四位成员江衡、黄星、邱鼎杰及李沛恩首度以组合形式作跳唱演出，演绎剧集中的〈Tame Me〉及〈驯服爱欲〉，为现场粉丝带来极大惊喜。

另一惊喜是在韩国拥有极高知名度的甄子丹，他为今年2025 TMA担任颁奖嘉宾，颁发TMA Popularity Award，而最终由Stray Kids赢得奖项，从甄子丹手上接过奖项，队长Bang Chan发表得奖感言时表示：「能够从殿堂级嘅前辈手上得到奖项，实在十分荣幸，同时亦要多谢全球嘅STAY，实在好难用言语去表达我们嘅喜悦，再次打从心底多谢大家。」Stray Kids昨晚同时获得「Artist of the Year」、「Record of the Year」及「Honor of the Year」合共4个奖项，成为全晚的大赢家，在领取终极大奖「Honor of the Year」的时候，成员之一的Seungmin说：「俾一个咁大个奖我哋，唔知可以用咩词语形容，多谢粉丝。」

获得「Artist of the Year」、「Special Jury Awards」及「Muse of the Year」的asepa，队中中国成员Ningning答谢粉丝道：「非常感谢大家，也要感谢TMA给我们这个机会，非常感谢大家一直以来对我们音乐的热爱，还有一直以来跟我们 一路走过来的每一位，非常感谢你们，希望我们以后也可以做出更好的音乐来回馈大家，也希望我们未来的路可以一起走。」同样夺得3奖，包括「Artist of the Year」、「Icon of the Year」以及由现场观众投选的「Today’s Choice」的ENHYPEN，成员之一的HEESEUNG在台上也分享道：「首先多谢帮我哋做音乐嘅工作人员，另外要多谢我哋嘅粉丝ENGENE，只有一句说话要同你哋讲：我爱你（以普通话说出）！」一句简单的「我爱你」，也足令现场粉丝心花怒放呢！

至於较早前的《TMA韩国音乐颁奖典礼——红地毡盛典》，一众参与单位盛装出席，众人席间更摆出各种可爱甫士，让现场400名粉丝，以及传媒友好拍照拍片，场面热闹之余，也让大家近距离见识到一众韩国艺人在台下的可爱模样。

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

