韓國音樂盛典《2025 The Fact Music Awards》 將於澳門戶外表演區舉行 現公布首批演出單位

由The Fact 舉辦、Fan N Star及The Square ENM擔任韓國主辦、索恩娛樂擔任澳門主辦，全球矚目的韓國音樂盛典《2025 The Fact Music Awards（TMA）》將於2025年 9 月 20 日（星期六）假澳門最大面積戶外大型演出場地澳門戶外表演區舉行。來到第八屆，將有超過15個單位於同日出席參與演出，陣容比過去更為鼎盛，而首批公布單位包括：NEXZ, BOYNEXTDOOR, NMIXX, NCT WISH, KiiiKiii及Hearts2Hearts。

去年一出道即全攻世界各地音樂市場的NEXZ ，迅速引起全球粉絲的注意，憑藉時尚的音樂和壓倒性的舞台掌控力，迅速崛起，成為下一代 K-POP 代表偶像。NEXZ現時 積極在韓國和日本之間活動，今年 4 月發行的迷你專輯《O-RLY?》在韓國各大音樂平台即時排行榜和每週專輯榜均奪得第一位，顯示出驚人的增長勢頭。

BOYNEXTDOOR 自2023年出道以後，積極開拓全球市場，旨在成為全球矚目的世界級團體，而他們持續高企的人氣亦證明了一切。兩張迷你專輯《19.99》及《No Genre》均獲得百萬銷售的佳績，BOYNEXTDOOR乘勢將於今年8 月在日本發行全新專輯，積極推進全球活動。

以型格兼精準到位的跳唱演出贏得全球 K-POP 粉絲喜愛的 NMIXX，於今年 3 月推出迷你專輯《Fe3O4: FORWARD》，進一步證明了組合的多樣化音樂範疇。NMIXX於上月在澳門舉行第二次粉絲音樂會，口碑極佳，令人更引頸以待她們再一次訪澳，現身《2025 The Fact Music Awards》。

充滿陽光氣息，叫人眼前一亮的NCT WISH，成功吸納大批韓國本土及海外粉絲，在今年 4 月發行的迷你專輯《poppop》，發行僅一周便獲得百萬銷售的佳績。去年11月起，NCT WISH更展開為期8個月的亞洲巡演，也獲得了空前成功，鞏固了組合邁向國際，成為全球追捧的男團的步伐。

在正式出道前就備受全球粉絲熱烈關注的 KiiiKiii，於今年 3 月正式出道後，迅速進佔韓國各大音樂流行榜及電視音樂節目歌曲排行榜榜首位置，並成為第五代女團的代表人物。KiiiKiii 以自信和獨有的「Gen Z魅力」，人氣急速上升之餘，亦被視為新一代K-POP偶像icon，引領市場。

Hearts2Hearts於今年 2 月以首張單曲《The Chase》正式出道，以神秘的氛圍和獨特的音樂風格，成功令 K-POP 粉絲留下深刻印象，最近組合推出第二首單曲《STYLE》，充滿夏日氣息的跳唱曲風，同時展現成員活潑可愛的一面，網上各式各樣的短視頻和現場演出片段，成功俘擄了全球粉絲的心。

除了演出單位吸睛外，今年《2025 The Fact Music Awards》亦帶來人氣女歌手徐玄及韓綜《我獨自生活》的全炫茂擔任大會司儀。作為韓國頂級K-POP 盛典、韓國五大頒獎禮之一的《2025 The Fact Music Awards》，將展現壓倒性的品質和豐富的演出陣容，並提供極盡視聽之娛的超豪華特別舞台予所有K-POP粉絲。密切留意更多強勁陣容及門票開售資訊，將於稍後通過官方網站陸續公告：

TMA

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索恩娛樂

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