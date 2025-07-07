性感爆击！「WATERBOMB 女神」权恩妃解开衬衫露比基尼，直拍观看数直线上升中

歌手权恩妃再度以「WATERBOMB 女神」的姿态征服夏夜舞台。

权恩妃於7月6日在京畿道高阳市 KINTEX 户外 Global Stage 举行的「WATERBOMB SEOUL 2025」第三日活动中担任主秀（Headliner），以独特的魅力点燃现场气氛，让粉丝们为之疯狂。



众所周知，权恩妃早已被誉为「WATERBOMB 的女神」。 当天她以解开的格纹短版衬衫、白色比基尼上衣搭配超短热裤登场，从服装就预告了一场不同凡响的夜晚。



한국은 매우 더운 여름을 겪고 있습니다 하지만 여름이어서 볼 수 있는 공연들이 있습니다.



현재 한국은 워터밤 페스티벌을 하고 있으며 권은비, exo 카이, 에스파 카리나 등 다양한 가수들이 공연을 펼치고 있으며 한국 커뮤니티에 직캠 영상들이 많이 업로드 되고 있네요!



또한 블랙핑크 콘서트도… pic.twitter.com/ySpVNFJ6wE — Purple dragon (@myway10041004) July 6, 2025

作为活动的压轴，权恩妃与舞群共同带来华丽的群舞与充满爆发力的演唱，再次展现其超高人气与舞台掌控力。 值得一提的是，这已是她连续第三年在 WATERBOMB 担任主秀，可见其稳固的地位。



在这场舞台上，权恩妃演唱了《Underwater》等自己的新歌及热门曲目，带来火热、华丽又带点性感的表演。 据悉，此次从服装到舞台设计，权恩妃全程亲自参与，将属於自己的独特风格展现得淋漓尽致。

她翻唱Beyoncé的《Crazy In Love》时，随著打开衬衫，展现性感身材的画面更是引发热议。 该场表演的直拍影片在 YouTube 上传后迅速引爆，观看次数已突破10万。



此外，权恩妃还与 Netflix 综艺节目《单身即地狱》第四季出演者、同时也是她的至亲李时安一同带来《Rumor》双人舞台，掀起另一波高潮。

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