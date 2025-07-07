性感爆擊！「WATERBOMB 女神」權恩妃解開襯衫露比基尼，直拍觀看數直線上升中

歌手權恩妃再度以「WATERBOMB 女神」的姿態征服夏夜舞台。

權恩妃於7月6日在京畿道高陽市 KINTEX 戶外 Global Stage 舉行的「WATERBOMB SEOUL 2025」第三日活動中擔任主秀（Headliner），以獨特的魅力點燃現場氣氛，讓粉絲們為之瘋狂。



眾所周知，權恩妃早已被譽為「WATERBOMB 的女神」。 當天她以解開的格紋短版襯衫、白色比基尼上衣搭配超短熱褲登場，從服裝就預告了一場不同凡響的夜晚。



한국은 매우 더운 여름을 겪고 있습니다 하지만 여름이어서 볼 수 있는 공연들이 있습니다.



현재 한국은 워터밤 페스티벌을 하고 있으며 권은비, exo 카이, 에스파 카리나 등 다양한 가수들이 공연을 펼치고 있으며 한국 커뮤니티에 직캠 영상들이 많이 업로드 되고 있네요!



또한 블랙핑크 콘서트도… pic.twitter.com/ySpVNFJ6wE — Purple dragon (@myway10041004) July 6, 2025

作為活動的壓軸，權恩妃與舞群共同帶來華麗的群舞與充滿爆發力的演唱，再次展現其超高人氣與舞台掌控力。 值得一提的是，這已是她連續第三年在 WATERBOMB 擔任主秀，可見其穩固的地位。



在這場舞台上，權恩妃演唱了《Underwater》等自己的新歌及熱門曲目，帶來火熱、華麗又帶點性感的表演。 據悉，此次從服裝到舞台設計，權恩妃全程親自參與，將屬於自己的獨特風格展現得淋漓盡致。

她翻唱Beyoncé的《Crazy In Love》時，隨著打開襯衫，展現性感身材的畫面更是引發熱議。 該場表演的直拍影片在 YouTube 上傳後迅速引爆，觀看次數已突破10萬。



此外，權恩妃還與 Netflix 綜藝節目《單身即地獄》第四季出演者、同時也是她的至親李時安一同帶來《Rumor》雙人舞台，掀起另一波高潮。

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