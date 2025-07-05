朴轸永「骚粉透视吊带装」出战Waterbomb泼水音乐节，减肥卖力热舞、狂送爱心饭撒！专业精神获赞「真正的艺人」

昨日是韩国2025泼水音乐节「Waterbomb Festival」第一天，JYP老板、歌手朴轸永作为嘉宾登场，穿著粉红色透视装卖力唱跳，还深入观众席送热情送饭撒，敬业精神令人敬佩。

Waterbomb是韩国夏日最具代表性的音乐节，结合舞台表演与水枪互动，带观众沉浸享受独特的狂欢体验。 今年的首场演出嘉宾之一就是朴轸永，他虽然早已成为公司老板仍对舞台充满热情，昨日演出前在IG PO出半透明的粉红色吊带上衣，并透露已将体重降到77.65kg，充满期待地写道：「这身服装是按照大家的要求准备的，身体也准备好了。 今晚见喔！」





朴轸永在音乐节一连表演《不要离开我》《她很美丽》《你妈妈是谁》《换成我》《When We Disco》等多首人气歌曲，以53岁「高龄」献上劲歌热舞动感，实力不减当年。



朴轸永还走进观众区，热情地与观众对视、比心送饭撒。 其实朴轸永公开演出服时已有大量网友表示「恐慌」「辣眼睛」，现场也有观众在sexy舞蹈时忍不住讲「好讨厌」「为什么要这样啦」「拜托」，但依旧不妨碍气氛高涨、多人齐声跟唱，结束时还有很高的「安可」呼声。





结束演出后，朴轸永再次通过IG表达激动之情：「多么美好的一晚啊！多亏了所有一起享受的大家，我真的真的非常幸福！！」







很多网友对朴轸永的敬业态度给出高度称赞：「可惜内搭不是三角裤XD」「很适合的造型，比想像的好很多耶」「身材比以前更好了，自我管理真的很优秀」「细节考究到做了除毛」「真的很令人敬佩，这才叫专业人士」。

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