朴轸永「骚粉透视吊带装」出战Waterbomb泼水音乐节，减肥卖力热舞、狂送爱心饭撒！专业精神获赞「真正的艺人」

昨日是韩国2025泼水音乐节「Waterbomb Festival」第一天,JYP老板、歌手朴轸永作为嘉宾登场,穿著粉红色透视装卖力唱跳,还深入观众席送热情送饭撒,敬业精神令人敬佩。

Waterbomb是韩国夏日最具代表性的音乐节,结合舞台表演与水枪互动,带观众沉浸享受独特的狂欢体验。 今年的首场演出嘉宾之一就是朴轸永,他虽然早已成为公司老板仍对舞台充满热情,昨日演出前在IG PO出半透明的粉红色吊带上衣,并透露已将体重降到77.65kg,充满期待地写道:「这身服装是按照大家的要求准备的,身体也准备好了。 今晚见喔!」





朴轸永在音乐节一连表演《不要离开我》《她很美丽》《你妈妈是谁》《换成我》《When We Disco》等多首人气歌曲,以53岁「高龄」献上劲歌热舞动感,实力不减当年。



어머님이 누구니

Shake that booty that booty booty

