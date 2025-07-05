朴軫永「騷粉透視吊帶裝」出戰Waterbomb潑水音樂節，減肥賣力熱舞、狂送愛心飯撒！專業精神獲讚「真正的藝人」

昨日是韓國2025潑水音樂節「Waterbomb Festival」第一天，JYP老闆、歌手朴軫永作為嘉賓登場，穿著粉紅色透視裝賣力唱跳，還深入觀眾席送熱情送飯撒，敬業精神令人敬佩。

Waterbomb是韓國夏日最具代表性的音樂節，結合舞台表演與水槍互動，帶觀眾沉浸享受獨特的狂歡體驗。 今年的首場演出嘉賓之一就是朴軫永，他雖然早已成為公司老闆仍對舞台充滿熱情，昨日演出前在IG PO出半透明的粉紅色吊帶上衣，並透露已將體重降到77.65kg，充滿期待地寫道：「這身服裝是按照大家的要求準備的，身體也準備好了。 今晚見喔！」





朴軫永在音樂節一連表演《不要離開我》《她很美麗》《你媽媽是誰》《換成我》《When We Disco》等多首人氣歌曲，以53歲「高齡」獻上勁歌熱舞動感，實力不減當年。



朴軫永還走進觀眾區，熱情地與觀眾對視、比心送飯撒。 其實朴軫永公開演出服時已有大量網友表示「恐慌」「辣眼睛」，現場也有觀眾在sexy舞蹈時忍不住講「好討厭」「為什麼要這樣啦」「拜託」，但依舊不妨礙氣氛高漲、多人齊聲跟唱，結束時還有很高的「安可」呼聲。





結束演出後，朴軫永再次通過IG表達激動之情：「多麼美好的一晚啊！多虧了所有一起享受的大家，我真的真的非常幸福！！」







很多網友對朴軫永的敬業態度給出高度稱讚：「可惜內搭不是三角褲XD」「很適合的造型，比想像的好很多耶」「身材比以前更好了，自我管理真的很優秀」「細節考究到做了除毛」「真的很令人敬佩，這才叫專業人士」。

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