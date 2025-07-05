李浚赫目睹「脆弱美少年」詹姆斯・麦艾维成长为粗犷猛男，终於理解观众心情！

演员李浚赫近日做客电影评论家白恩河的YT频道「白恩河的你来我往」，畅聊对於电影和角色的见解和感受，似乎终於理解了观众对於他执著硬汉形象的惋惜之情，被网友笑称是获得了「镜子治疗」XD

李浚赫透露最近看了詹姆斯・麦艾维主演的恐怖惊悚片《邪恶勿语》，内心冒出了从没有过的念头。 《邪恶勿语》讲述一家人获邀到乡村别墅度周末，却陷入一场噩梦，詹姆斯・麦艾维饰演假装亲切有礼、实际上充满控制欲与侵略性的「帕迪」，外表粗犷壮硕、压迫感十足，是他少数完全「猛男化」的角色之一。

李浚赫：「看电影时突然悟到了一件事。 詹姆斯・麦艾维在这部片里完全是猛男形象，可我竟然觉得：『我喜欢他从前的模样耶...』最近又重看了他主演的《赎罪》，真的太好看了。」白恩河说出观众心声：「我们想看的就是这种啊！」



李浚赫大笑起来，白恩河表示理解他和观众双方的感受，虽然以演员的角度来讲，《犯罪都市3》的朱成哲也非常棒，但观众想要的仍然是《我的完美秘书》刘恩浩：「追求的方向是朱成哲的身材和变化，但站在消费者立场时，觉得詹姆斯・麦艾维演《赎罪》时更漂亮。」



아앜ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ맥어보이 얘기 진짜 웃겨 쥬녀기가 이걸 느꼈다는겤ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 본인의 추구미와 소비자로서의 취향 충돌ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/MsUUgRi0Y8 — 허쉬 (@your_seodj) July 4, 2025

此前李浚赫因为钟情硬汉风格，接戏时有非常明显的角色倾向，明明拥有一张斯文帅脸，却每每偏要把自己搞成糙汉形象，令粉丝们感到十分惋惜。 在粉丝们坚持劝说多年之后，李浚赫抱著「一生只演一次足矣」的心态终於出演浪漫爱情剧《我的完美秘书》，毫不意外地大获成功。



网友看到李浚赫对於詹姆斯・麦艾维的感想之后，笑称他终於理解观众的心情：「接受了镜子治疗kkk」「清纯美男是非常珍贵的，请好好保存这份美貌」「现在你也懂了，那就再拍多一些爱情剧吧！」





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