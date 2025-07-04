2PM主唱 JUN. K 《2025 JUN. K SUMMER ROOM TOUR : SP-ICY》台北站！8月24日 晚间6点，台北 LEGACY TERA 炎炎夏日为粉丝送上沁凉音乐之夜

K-POP传奇男团 2PM 灵魂主唱 JUN. K 宣布今夏将展开全新个人巡演《2025 JUN. K SUMMER ROOM TOUR : SP-ICY》，并将於8月24日晚间6点，在台北 LEGACY TERA举办台北场演出。这是 JUN. K 首度以个人SOLO身份登上台北舞台，巡演消息一出随即引发粉丝热烈关注，许多歌迷激动表示「终於等到了！」官方也公开票务资讯，门票将於7月13日中午11点於远大售票系统正式开卖。

作为 2PM 的主唱，JUN. K 以浑厚嗓音与独特音色广受肯定，是一位集创作实力与舞台魅力於一身的全方位音乐人。不仅参与团体多首代表作如〈My House〉、〈Go Crazy〉等词曲创作，个人作品如〈Alive〉、〈No Love〉、〈Think About You〉更展现其深沉细腻的音乐语言与个人风格。除了在韩国活跃，JUN. K 亦在日本拥有稳定的音乐市场，发行多张个人专辑并多次登上 Oricon 榜单，累积深厚的舞台演出经验。挑战多元曲风、展现多元面貌的创作型主唱，无论是感性抒情、电气舞曲，或是不插电编制演出，他都展现出极具深度的音乐表现与强烈现场感染力，是二代团中深具魅力的创作型主唱之一。



本次《2025 JUN. K SUMMER ROOM TOUR : SP-ICY》，将於8月起分别在大阪、横滨与台北三地举行共5场演出。巡演主题「SUMMER ROOM」以呈现创作者的个人空间为概念，副标题「SP-ICY」则为 “Summer Paradise – I Chill You” 的缩写，寓意「在炎热的季节中为粉丝带来清凉的夏日派对」，JUN. K 将以比夏天更热烈的热情与情感，与歌迷一起创造难以忘怀的盛夏回忆，预告现场将是一场既温柔疗愈、又充满节奏能量的精彩演出。



主办单位SHOWOFFICE表示，不管粉丝是从〈Again & Again〉而认识 2PM 的经典年代，还是透过 JUN. K 的SOLO曲喜欢上他独特的声线，这场《2025 JUN. K SUMMER ROOM TOUR : SP-ICY》无疑是歌迷不可错过的精彩演出，这个夏天，请准备好一起走进 JUN. K 的音乐房间，一同感受他的音乐与宗旨，要在一年中最热的时节，带来火热与清凉兼具的音乐盛宴。演唱会门票将於7月13日中午11点於远大售票系统正式开卖，敬请密切关注主办单位SHOWOFFICE社群。



2025 JUN. K SUMMER ROOM TOUR : SP-ICY IN Taipei

演出时间｜2025年08月24日（日）18:00

演出地点｜LEGACY TERA（台北市南港区市民大道八段99号）

活动票价｜A区NT$5,600 / B区NT$4,600 / C区NT$3,600 / 爱心席NT$2,300

起售时间｜2025/07/13 11:00

购票方式｜Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台

身障购买｜Ticket Plus远大售票网站EMAIL购票

购票网址｜https://ticketplus.com.tw/ 网页建置中

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