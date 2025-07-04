与舞者WOOTAE传出恋爱传闻的惠利，首次吐露心境！对「厚脸皮」的恶评回覆：很抱歉，我会更加注意

歌手兼演员惠利在传出与舞者 WOOTAE（蔡宇台）的恋爱传闻后，首次向粉丝们表达自己的心情。

惠利今日（4）通过粉丝交流平台 bubble 表示：「太想你们了，睡不著觉，闹钟响得太早了吗？对不起。」她接著说：「正在认真阅读（粉丝们）给我发来的每一封信，我其实只有一个愿望，不要生病，要健康幸福地生活。事实上，我在很长一段时间里都受到很多攻击，所以没关系。但是（粉丝们）心痛对我来说是一件非常伤心的事情。」

对此，有人表示：「第一次见到脸皮这么厚，完全不考虑粉丝的艺人，早上7点竟然发 bubble。」惠利也回覆：「真的很抱歉！下次我会更加注意的！即便如此，也希望你们度过美好的一天。」以此来安慰粉丝们的心。



近日惠利与舞者 WOOTAE 传出恋爱绯闻，但是随著与前男友柳俊烈交往时期重叠的主张被提出，惠利是否也换乘恋爱的疑惑也扩散开来。据悉，两人在惠利主演的电影《Victory》（港译《十卜你应援团》，台译《FIGHTING！女孩们》）中结缘，交往了1年。而惠利的经纪公司 Sublime 就恋爱传闻回应：「因爲是艺人私生活领域，所以无法确认。」



（延伸阅读：惠利疑似认爱第三段公开恋情！与舞者WOOTAE甜蜜互动曝光，新男友曾为伯贤、李起光等爱豆编舞）

另外，惠利上月爲纪念出道15周年举行首场粉丝见面会〈Welcome to HYERI’s STUDIO〉，此次见面会从首尔开跑，在亚洲地区的10个城市举行。



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