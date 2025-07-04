从金宇彬女儿变成曹政奭女儿！《我和我的僵尸女儿》童星崔惟理从3年前作品暴风成长！

8月即将在台上映的灾难喜剧电影《我和我的僵尸女儿》改编自高人气网路漫画原著作品，将由《变身机长》曹政奭、《她的日与夜》李姃垠、《寄生上流》曺汝贞、《外伤重症中心》尹敬浩及《外星+人》崔惟理共同演出。其中饰演这位僵尸女儿的崔惟理更是从童星成长为亭亭玉立的少女，几乎让人快认不出来。

《我和我的僵尸女儿》剧情描述全世界笼罩在僵尸病毒的攻击下，身为猛兽饲养员的爸爸正桓（曹政奭饰）为了守护被感染的僵尸女儿秀雅（崔惟理饰）不被发现有所变异，运用自己训练猛兽的看家本领，训练女儿不咬人。曹政奭表示看了剧本之后，觉得自己跟片中的爸爸很相似，於是决定接演。而曹政奭之前推出的卖座好片《极限逃生》《变身机长》都是在7月31日上映，本次《我和我的僵尸女儿》在韩国也在同样的时间推出，希望与前作一样大受喜爱。



而片中饰演曹政奭女儿的崔惟理，可说是许多电视剧中女演员的御用童星之一，她曾饰演过金裕贞、蔡秀彬、金香起等等的儿童时期，近年来她比较少参与电视剧作品的演出，而在2022年推出的科幻大片《外星+人》中她更演出被金宇彬从另一时空带回来抚养的女儿「以安」，长大后的以安由金泰梨饰演，当时崔惟理的外形也让观众们觉得与金泰梨相当神似，而相隔3年再度出现在作品中，崔惟理则已经从小女孩变成少女，外型变化非常明显。



对於《我和我的僵尸女儿》共演的演员们彼此的缘分，曹政奭表示自己曾和李姃垠、尹敬浩合作电视剧《我的鬼神君》，也曾和曺汝贞合作过音乐剧，并且曹政奭和尹敬浩、曺汝贞几乎同年龄，能再度一起合作作品真的令人开心！再者《我和我的僵尸女儿》也是曺汝贞与李姃垠两位继《寄生上流》后二度合作的作品，在《寄生上流》中两人的对手戏并不算多，期待本次新作品中两人的火花。《我和我的僵尸女儿》8月即将在台上映！



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