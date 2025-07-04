《枪口彼端》公开最新人物海报！金南佶、金英光陷入致命悬疑游戏，共演危险默契

演员金南佶与金英光将在Netflix全新系列剧《枪口彼端》（《트리거》）中携手合作，上演一场充满神秘气息的共助行动。 官方於3日公开了两位主演的角色剧照，揭开置身於枪击事件核心的角色面貌。

金南佶饰演的「李道」曾在战乱地区担任狙击手，剧照中他手持狙击枪，眼神锐利而冷冽。 面对接连不断的非法枪支案件，李道为了守护自己心中的正义，再次拿起了枪。 金南佶形容这个角色：「他是一个努力不把自己受过的伤害回报给世界的人，也是拥有强烈意志、想迈向未来的人物。 内敛且宁静的果敢正是他的魅力。」



金英光则饰演神秘角色「文白」。 他表示：「文白是个自由奔放，却也是我从未诠释过的新鲜角色。 这个角色有著黑暗的过去，随著剧情推进，角色形象会发生转变，这一点非常吸引我。」



在剧中，两位角色各自因为不同的理由拿起了枪，并在频繁发生枪击事件的现场展开合作。 导演权五承称赞金南佶说：「透过他眼神传递出的情感，就能感受到完整的故事。 微微皱起的眉头，让角色的真诚与说服力更加突出。」对於金英光，他则表示：「他有著无法抗拒的强烈魅力，那抹充满诱惑力的微笑，就是文白这个角色的最佳体现。」



导演金在勋补充道：「我们和演员们对作品进行了非常多轻松自在的讨论，随著剧情推进，李道与文白关系的细微变化，将会是观众的一大看点。」

《枪口彼端》是一部动作惊悚剧，讲述在韩国突然出现来路不明的非法枪支，导致枪击事件接连发生。 在这动荡的局势中，描绘两名男子因各自的理由拿起枪、并卷入事件漩涡的故事。

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