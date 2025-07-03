原来是「金南酒」！老公金胜友晚归会叫醒她喝酒，金南珠很乐意：喝酒比睡觉重要

徐章焄和申东烨联手主持的《我家的熊孩子》，最新一集EP.449特别MC邀请到以《贤内助女王》及《Misty》（谜雾），两度在百想艺术大赏封后的金南珠，聊到和同为演员的丈夫金胜友之间的相处。

最有趣的话题莫过於「酒」，原来金南珠是爱酒之人也非常会喝，简直是「金南酒」（韩语珠、酒同音주）。而金胜友先前在《熊孩子》透露过每天最后一杯酒一定要和金南珠一起喝，无论多晚，若是金南珠睡著了也要叫醒她，这让班底金钟旼相当冲击：「不会被骂吗？」班底妈妈也怀疑金胜友是不是发酒疯，但金胜友解释这是增进夫妻感情的方式，两人会一边喝酒一边聊聊当日发生的事。



现在换金南珠本人亲自来回答了，她简单说了几句话让全场笑出来：「我觉得比起睡觉，酒更好。」还笑说如果老公把她叫醒，「换他不能睡觉了，要喝到我醉为止」，爱喝酒的程度让全场啧啧称奇。



金南珠还认为父母须清楚子女的酒量才行，因为金胜友原本不太能喝，所以女儿成年后便想测试她的酒量，结果女儿喝一杯香槟就吐，更让她更惊讶的是：女儿吐的那刻，金胜友用手接住了呕吐物。妈妈们秒懂：「因为是父母嘛！」金南珠开玩笑说虽然自己没有吐过，但要是自己吐了，金胜友肯定躲得远远的。金南珠这段言谈是否透露了金胜友是因为自己练出了酒量？说自己没酒后吐过，隐隐约约也对自己的酒量非常有自信呢！



问到金胜友会不会对自己的吻戏吃醋，金南珠直言「他很爱吃醋」，说金胜友完全不看自己吻戏，她倒完全相反，当觉得金胜友吻戏拍得太尴尬时会叫他再拍一遍，发言相当逗趣。



《我家的熊孩子》完整节目香港观众可至Viu收看。

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