全网劝退申智婚姻！未婚夫初见高耀太成员轻挑无礼，还隐瞒离婚有女儿

混声团高耀太成员申智的婚讯，近日在网路上引发强烈争议。 3日，韩国SNS出现大量以「反对申智与文元结婚」为主题的贴文，韩网热搜TOP15中关於「申智&文元」的内容竟然占了10条，可谓全民关注。

一名网友讽刺表示：「文元做到了总统都没能做到的2030男女大团结，无论世代、性别，大家一致劝退这场婚事，真的不行。」另一名网友则细数在YouTube影片中感到的不安：「13分钟的影片就让人觉得浑身不对劲。 第一次见高耀太成员时，他说要穿运动裤就去; 对金钟旼提到肚子肉就回『那是年纪大』，还开申智的玩笑说『因为你年纪大才这样』。 感情深入后才坦白离婚、有女儿，还在成员面前说『我有个可爱的女儿』，明显把申智放在比较低的位置。 更别提，他还说『不知道申智原来这么有名』，当申智难过时，他也只是说让高耀太成员们多安慰她，没有表现出『我会对她更好』的态度。」

也有网友看完与高耀太成员金钟旼、白佳的见面影片后表示不安：「男方比申智小7岁，却直呼其名叫智善（申智的本名），谈到前妻时却很尊敬。 感情加深后才说离过婚、有小孩，怎么想都不对劲。」还有不少人提到，YouTube影片底下的留言几乎一面倒负评，「看了真的太郁闷」。



男性交往后才坦白有前婚史与女儿的情况，更让网友难以接受。 一个以男性使用者为主的论坛更涌现超过1100则留言，直言「YouTube留言一致反对」、「这种结婚通常结局都...」、「真的感觉哪里怪怪的」、「看他的表情手势都像计算好的」等，甚至还有人说「希望不是那种结局，但看面相就不安」。此外，社群上还扩散一则YouTube留言，声称「我是前妻的熟人，去调阅一下离婚事件记录吧，保证吓一跳」，使争议持续扩大。

事件源头来自日前申智在自己的YouTube频道上传的影片，影片中申智带著恋人文元与高耀太成员金钟旼、白佳正式见面。 文元在影片里表示，「之前不知道她这么有名，我们只是想谈恋爱，结果新闻一下子就爆出来了。」申智还透露，未婚夫原本打算穿运动裤、T恤就去见面。



影片中还出现争议画面，当金钟旼说「肚子很饱」并提到腹部脂肪问题时，文元突然开玩笑说「那是年纪大啦」，让申智当场表情尴尬。 之后在较为严肃的对话里，申智主动说有话要坦白，文元才承认「其实离过婚，还有一个很可爱的女儿，虽然是前妻抚养，但自己也很关心女儿。」白佳一脸错愕地表示要先去洗手间，场面一度凝重。 文元说：「刚开始没讲，但关系越来越深入后觉得该诚实。 申智说『因为喜欢你，所以可以接纳』，那句话给了我很大的力量。」



目前，关於这段婚姻的质疑声浪仍在韩国网路持续延烧中。

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