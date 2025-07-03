朴珍荣幽默打脸军中增肌传言：以为练壮？其实是纯胖！退伍后拼命减掉11kg

男团GOT7出身的的演员朴珍荣（GOT7成员Jinyoung）最近主演的tvN周末剧《未知的首尔》刚刚播毕，他在饰演剧中温暖却带著伤痛的男主角，以细腻的演技深受观众喜爱，成功展现退伍后作为演员的更成熟面貌。 近日接受采访的他畅谈新剧终映的感想，也大方分享军中「增肌真相」以及那段时期带给他的成长。

先前朴珍荣在服役时，於军队音乐节上表演全昭弥的《Fast Forward》，影片被粉丝拍下后在网路上疯传。 对此朴珍荣笑说：「GOT7成员们都有联络我，说：『比开演唱会时还要卖力啊？』 但那也是没办法的事，因为那是很久以来第一次见到粉丝，又听说表演得好就能拿到法规上允许的最大假期，我就想：『一定要做到最好！』那是一场长达15到20分钟的完整公演，我真的用尽吃奶的力气在表演。」



影片中朴珍荣看起来明显「增壮」不少，与《未知的首尔》中退伍后仅两周就投入拍摄时的纤细模样形成对比，令人惊讶。 对於被说「增肌」，朴珍荣露出腼腆的笑容说：「真的很抱歉啊，其实是胖起来，只是被军装挡住大家看不出来。 很多人都说：『你是不是把身材练很壮啊？』到处在说是增肌。 其实我没有特别去更正，反正如果你们这样觉得，那就这样吧！」说完自己也笑得开怀。



231007 지상군페스티벌 박진영



박지녕 진짜 남자야.. 군대 와서 왤케 남자가 됐냐고 ㅠㅠㅠ #박진영 #갓세븐 pic.twitter.com/I0RrrJ3KyG — 퉤누나 - (@choinuna___) October 7, 2023

他接著透露，为了退伍后的作品，他在退伍前2个月开始积极减重：「早上跑步，太阳下山后也跑，还少吃一些。 我原本是三餐都会吃满满一碗饭的那种，但那时候改成只有早餐吃满满的，午餐、晚餐就减量，一个月后晚上甚至不吃饭，只吃鸡胸肉。 同期们还会故意在我面前吃宵夜、吃泡面，说是要帮我锻炼耐性。」

朴珍荣说自己在军中最重时达79kg，现在则回到68kg，短短两个月瘦了约11kg，让人听了都惊呼连连。 说到军队的话题，他总是会心一笑。



谈到军旅生活对作品是否带来影响时，朴珍荣坦言：「与其说对作品有影响，不如说是对待工作的态度改变了吧。 去军队就要从最基层开始，什么都要放下。 但因为会遇到很多人，接触到很聪明的人，学习很多新的事物，也会让我觉得自己很渺小，开始思考：『我真的是这个团体需要的人吗？』有时候会因此重新检视初心。」



他补充说：「有些很小的事做不好，就会怀疑自己是不是一个OK的人。 军队真的让人变得很谦卑。 现在退伍了，也不知道这种心态能维持多久，但我想要尽量抓住这段记忆。 军队的时间说短不短，说长也不长。 有时候工作不太顺，但随著军阶升上去，会感受到事情的流转变快，就会想：『再忍一忍就会好起来。』所以现在也养成了这种心态——再撑一下就会变好的。 希望这能持续很久，以谦逊的心态，好好走下去（笑）。」

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