国民妖精X韩流天王？李孝利爆「主动传讯GD想见面」：他已读回我！全网敲碗神级合体

韩国歌坛传来令人期待的消息！国民女神李孝利透露，最近亲自透过社群平台向BIGBANG的G-DRAGON发送私讯（DM），希望能与他见面并探讨音乐合作，让粉丝们对两人的黄金组合充满期待。

李孝利近期在YouTube频道「Ddeun Ddeun」公开的节目《藉口GO》中谈及近况。 被问到「休息的时候都做什么？」时，她坦言：「我会透过DM联系一些想见的人，然后见面聊聊。 因为我想在音乐上听听他们的意见，也算是我鼓起勇气去做的事，听了很多好话，信心也增加了。」

特别引人注目的是，她提到已经向G-DRAGON发送私讯邀约，「我有传讯息给志龙说想见面，虽然现在还没见到，但他已经读了并回覆了我，我打算再试一次。」李孝利坦言，自己非常希望能在新专辑中与G-DRAGON合作，「因为从来没跟他一起合作过，所以更想尝试看看。」



此外，李孝利还提及G-DRAGON先前出演tvN综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》时的样子，「看他在节目里说话、思考的样子，跟我真的很像。 虽然也有不一样的地方，但有很多相似点。 作为顶级明星的生活，似乎再怎么填满都还是会有空虚感，那种空虚可能根本没有什么特别的理由吧。」



消息曝光后，引发外界对李孝利与G-DRAGON是否能成功携手合作的高度关注。 两人不仅分别在团体与个人活动中都站上顶峰，若真的能一起创作音乐，势必将带来惊人的火花与全新魅力。 粉丝们也都热切期盼能早日听到两位顶级艺人的梦幻合作。

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