BTS官方：「针对擅闯柾国住处的A某，公司已提交CCTV画面、也正在申请接近禁止令」

BTS 防弹少年团 所属公司 BigHit Music 於6月30日透过粉丝平台 Weverse 发布长篇声明，说明近期发生在忙内柾国（Jung Kook）住处的擅闯事件。

透过该声明，公司表示：「警方目前正在调查有关试图擅自闯入成员住处的事件。我方已根据CCTV等资料搜集证据并提交给警方，积极配合调查，务必使侵入者受到应有的刑事惩罚。此外，对於针对防弹少年团成员的跟踪行为，也正立即报警，力求让行为人以现行犯身份遭到拘捕，同时也在申请接近禁止令（禁制令）。」

公司进一步指出：「对於任何威胁艺人私生活与人身安全的行为，将采取零容忍、强硬立场应对。我们也正全面对应，以防防弹少年团因恶意谣言与侮辱性言论受到伤害。」



针对恶意留言的举报也在持续进行中。公司补充道：「针对恶意中伤、防弹少年团的虚假谣言、骚扰与侮辱等非法行为，我们持续并坚决地采取法律行动。本季度也已对恶意贴文者提起告诉，针对2024年第三季提告的案件，已有部分确定判处罚金。我们将持续对其他案件负责到底，争取良好结果。」

此前，首尔龙山警察署已於上月11日以住宅侵入未遂嫌疑，逮捕一名30多岁的中国籍女性A某。她曾多次输入防弹少年团成员柾国家门的密码，据传她表示自己是为了见柾国而特地来到韩国。



随著成员SUGA於6月21日完成社会服务役，防弹少年团目前已全员服完兵役，正在著手准备团队的专辑制作。

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