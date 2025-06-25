李泳知13kg减重秘诀公开！这6件事照做就能瘦，无需节食，人人都能做到

人气饶舌歌手李泳知最近在瘦身成功后，透过《Vogue Korea》YouTube 频道大方公开自己的减重秘诀！一口气瘦下13kg的她，不只是身形变得更轻盈，整个人也自信又有光。

李泳知分享了她的6大瘦身习惯，第一步就是：「戒掉外送！」她坦言虽然外送食物超好吃，但高油、高盐又高碳水，真的很容易让人不知不觉发福，改成以「在家吃饭」为主后，体重慢慢降下来，浮肿问题也改善了。



接著她每天都会喝一杯「自制果蔬汁」——香蕉、牛奶、高丽菜和番茄一起打，富含膳食纤维，有饱足感，也有助改善便秘。 第三招是早上起床就空腹有氧运动，像是散步或慢跑。 再来还有搭配彼拉提斯（普拉提），提升身体线条。 第五个习惯是空腹运动后吃根香蕉，补充能量。 最后一点超实际：每周允许自己吃一次想吃的东西，避免压力过大导致暴食。

但李泳知也不讳言自己曾陷入饮食失控的回圈，她真诚地表示：「每次因为吃太多自责，再度陷入暴食的轮回，真的很痛苦。 我想分享的，不只是减肥技巧，而是如何找出根本原因，建立健康的饮食习惯。」



她过去也曾对粉丝开玩笑说：「想瘦？ 摆脱那种『少吃这个、不能吃那个』的压力，还有一个关键：忙到没命！如果你够忙，连续吃一个月麻辣烫都能瘦下来（笑）！」

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