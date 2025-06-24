《24小时健身俱乐部》「健身CP」李浚荣&郑恩地成同门，全新形象照同期公开！

本月初完结的《24小时健身俱乐部》，男女主角「都馆长」李浚荣和「李美兰」郑恩地，戏外结成同经纪公司「同门师兄妹」，随著《24小时健身俱乐部》完结，经纪公司也将专注於两人各自宣传，同期公开了各自的简历照（形象照）。

李浚荣2023年便加入经纪公司BILLIONS（原Blade Entertainment，去年改名），同门还有演员高昌锡、金荷娜、孙贤周、歌手INFINITE成员金圣圭与南优铉（又译南优贤）等，在与Apink郑恩地合演的《24小时健身俱乐部》播出期间，郑恩地也由公司宣布加入，这对「健身CP」缘分可说很深。



BILLIONS除了将形象照发给媒体外，李浚荣和郑恩地亦上传在自己的IG，两人都拍了两款照片。李浚荣一款著黑夹克，黑白照稳重，一款著白色蕾丝衬衫，身材若隐若现；郑恩地一款盘起头，白衬衫不苟言笑，一款倒笑得阳光青春，小露香肩随意自在。特别的是，郑恩地把自己的白衬衫款照片，脸分割成两张上传，可察觉左右眼分开来看，眼神完全不同！《24小时健身俱乐部》「崔露莎教练」李美度便留言：「两张脸孔。」



▼两人形象照花絮照片也公开



郑恩地接下来仍会兼顾女团Apink与solo，还有戏剧圈双栖，而李浚荣目前刚完成和金荷娜、南优铉等人的台湾节目‎《细细山路私密达》‎拍摄，接下来会准备亚洲巡回见面会，包括‎台北站在内。



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