從《弱美男英雄》到《24小時健身俱樂部》 橫跨戲劇、音樂、藝術！「真的很想吃水餃和牛肉麵！」　李濬榮暖心喊話期待與台灣粉絲相見

韓國全能偶像李濬榮（Lee Jun-young）將於2025年7月27日晚上在台北 CLAPPER STUDIO 舉辦個人粉絲見面會「2025 Lee Jun-young FAN MEETING IN Taipei」。活動門票將於7月5日午1點透過 遠大售票系統平台及全台 7-ELEVEN ibon 機台開賣。

近期人氣急升的李濬榮，出道超過十年，從偶像歌手起步，一路拓展至影視、音樂劇與藝術創作等多個領域。1997年出生的他，2014年以藝名 Jun 加入男團 U-KISS 出道，擔任主Rapper。2017年參加選秀節目《The Unit》，以第一名之姿成為限定男團 UNB 成員，並擔任主唱。除了音樂表現備受肯定，他也積極挑戰戲劇與舞台劇領域，陸續展現出多元的藝術能量。2021年起也正式展開個人活動，持續累積作品與人氣。



近年來，李濬榮在戲劇領域的表現廣受肯定。於話題韓劇《苦盡柑來遇見你》中，他飾演女主角（IU）大學時期的男友朴英凡，溫柔外表又略顯依賴的「媽寶男友」形象，詮釋初戀遺憾與現實拉扯，引發觀眾高度共鳴。而在動作校園劇《弱美男英雄 Class 2》中，則挑戰情緒層次更為複雜的角色金成帝，展現不一樣的戲劇張力。具備高度可塑性的他，被譽為「劇拋臉」演員，總能從截然不同的角色設定中，展現獨特魅力與存在感。



李濬榮近期主演韓劇《24小時健身俱樂部》，播出後廣受矚目。劇情講述一位曾奪下奧林匹亞先生冠軍的男子，一夜之間轉而接手老舊健身房，與一位因失戀而投身健身的女子相遇，展開一段充滿療癒與笑點的浪漫故事。李濬榮在劇中飾演出身瘦弱、憑毅力逆轉人生的健身館長都賢重，角色從肌肉到情感層次皆具挑戰性。他自然流暢的演技與溫暖風格，為該劇增添不少亮點，展現其多變的戲劇魅力。



除了演員身分，李濬榮也以畫家名「준0（JUN-zero）」展現藝術才華。曾於舉辦過畫展，也親自繪製個人專輯《Gallery》封面。近期更在社群媒體上以跳舞同時作畫的影片吸引關注，展現獨特風格與創作態度，



李濬榮近期也參與了客家電視全新實境行旅節目《細細山路私密達》的拍攝，與韓國女星金荷娜、INFINITE主唱南優鉉一同踏上台灣的深度旅程。首次來台便投入節目拍攝，他也坦言心情既緊張又有些害羞。他表示：「之前鄭恩地曾推薦過我台灣的水餃和牛肉麵很好吃，我已經喝到珍珠奶茶了！真的非常期待能到台灣與粉絲見面。」

憑藉深厚的多元才華，李濬榮被譽為韓國演藝圈最具潛力的全能藝人之一。今年28歲的他，此次見面會預計將是他入伍之前與台灣粉絲近距離互動的機會，更多活動詳情，請關注主辦單位SHOWOFFICE社群。



2025 LEE JUN YOUNG FANMEETING in Taipei」

演出時間｜2025年07月27日（日）19:00

演出地點｜CLAPPER STUDIO（台北市中正區市民大道三段2號5樓）

活動票價｜全區NT$4,880 / 愛心席NT$2440

起售時間｜2025 年 7 月 5 日 13:00

購票方式｜Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台

身障購買｜Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票

購票網址｜https://ticketplus.com.tw/ 網頁建置中

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