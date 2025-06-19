2025韩国票房卖座冠军《野党》！本年度最刺激的犯罪动作电影，姜河那、柳海真、朴海俊联袂主演6/19全力出击

2025年最卖座、最刺激的犯罪动作电影《野党》即将上映！这是韩国首部聚焦「野党」的电影，专业线人游走於黑社会和执法机构之间，向检察官和警察提供有关毒品世界的秘密情报。 一场VIP派对上的毒品查缉行动，让涉案人员卷入危险的阴谋，经验丰富的「野党」必须竭尽全力、险中求生！

「野党」是毒品犯罪和卧底调查领域中真实存在但又神秘的人物，在执法人员和犯罪分子之间充当中间人，向警察或检察官提供内幕消息，以换取金钱奖励或减刑。 电影《野党》是首部以此为题的电影，讲述臭名昭著的「野党」李江水与一心想晋升到顶的冷酷检察官具宽熙结盟，与此同时，顽强的毒品调查科警探「吴尚载」不懈地追捕著他们。 由於一个事件引发起连锁反应，三人交织在一起的命运发生了戏剧性的转变，将他们推入爆炸性的冲突。



主演姜河那凭著在《东柱：乱世诗情》、《再审》、《青年警察》等多部电影与及《山茶花开时》、《鱿鱼游戏》系列等电视剧中饰演的多元化角色而闻名。 今次他在电影中饰演「李江水」一角，作为一个普通人误打误撞进入地下毒品世界。 他曾被诬告入狱，后来与具宽熙检察官结盟称兄道弟，最终崛起成为全国知名的顶级「野党」，动摇了韩国毒品生意的根基。 一天，他卷入一宗涉及总统候选人之子「赵勋」的毒品案。 李江水自以为已经巧妙地收拾了烂摊子，却很快发现自己陷入了难以预测的事件——事态发展到他无法控制的地步。



姜河那表示：「我专注於寻找一个平衡点——李江水不应该显得太正直，但也不应该给人留下纯粹反派的印象。」他的角色从一个无忧无虑的骗子演变为一个内心充满矛盾的人物，展现了他作为一名演员的双重性和深度。



《王的男人》、《燥底师兄生擒富二代》、《逆权司机》和《破墓》资深演员柳海真在电影中饰演野心勃勃、冷酷无情的检察官「具宽熙」，与「野党」结盟，努力不懈地追求权力。 具宽熙从底层一步步爬上来，心中始终怀著永不满足的野心，渴望更上一层楼。 一日，他留意到李江水因莫须有的毒品罪名入狱，却拥有超凡的记忆力和诡计多端的本领，便提议让他担任「野党」，承诺帮他减轻刑期。 具宽熙利用江水渗透毒品地下世界，有系统地瓦解犯罪网络，最终目标是跻身中央地方检察厅的精英。 柳海真将他的角色形容为：「与其将自己的野心公开表达出来，更趋隐藏於表面之下。」



凭著在《毒战寒流》、《12.12：首尔之春》及电视剧《夫妻的世界》《苦尽柑来遇见你》中的精彩表演而闻名的朴海俊饰演警探「吴尚载」，是名愿意冒一切风险毒品打击交易的缉毒科警探。 「吴尚载」被犯罪分子称爲「玉皇大帝」，一旦钉上就绝不松手，强大的决心令毒犯们闻风丧胆。 然而，当狡猾的经纪人李江水和野心勃勃的检察官具宽熙开始扰乱毒品调查时，吴尚载警探屡屡发现自己总是慢了一步。 吴尚载毕生致力於铲除毒品罪案，他执著地追查江水和具宽熙之间的秘密关系，最后却堕入陷阱。



柳炅秀以《三进公司英语课》、《绑架影帝黄晸珉》、《孩子转运站》和《地狱公使》中精彩绝伦的表演而闻名，今次他饰演的「赵勋」是不可触碰的总统候选人之子。 赵勋举止高傲，无论惹出多大的麻烦都无人敢动他。 一天晚上，当他再次举办毒品派对时，意外地被具宽熙和李江水当场抓获。 即使被拘留期间，赵勋依然泰然自若，自信满满。 就像被抓时一样轻松地，他从他们的指罅中溜走了。



蔡元彬在《如此亲密的背叛者》的精彩演出令她获得多项表演大奖，今次她饰演因卷入毒品丑闻而陷入困境的女演员「严秀桢」，为了报仇，她成为危险的地下毒品世界的关键人物，决心让那些毁了她人生的人付出代价。



电影深入探讨了犯罪交易的隐密世界，尤其围绕著地下毒品交易中的关键经纪人「野党」。 2021年，黄秉国导演在读到一篇关於神秘人物聚集在蔎的新闻时，第一次知道了「野党」的存在。 他意识到这个主题从未在电影中探索过，因此他进行了广泛的研究，以制出细致、真实的剧本。 为了达成目标，黄秉国亲自采访了缉毒警探与及前「野党」特工，确保故事的每方面都贴近现实。

《野党》的核心是日益严重的毒品犯罪社会问题。 黄导演表示：「几年前，每年约有1.6万名毒品罪犯被捕。 如今这个数字已飙升至2.3万，考虑到未举报的案件，实际数字可能还要高出20倍。 我希望这部电影不仅能带来娱乐，还能提高人们对毒品犯罪在社会中严重危害的认识。」





姜河那认为这不仅是一部普通的犯罪电影，更是一场精彩刺激的旅程，让观众彷佛置身於时光飞逝之旅，观众将感受到凑的节奏和引人入胜的叙事方式。 柳海真补充道，新颖的构思和人物之间错综复杂的心理斗争使得这部电影更引人注目。 朴海俊也强调该片丰富多样的动作场面，故事情节跌宕起伏，令人看得热血沸腾。

《野党》由开始直到最终均持续不断的充满紧张感，爆炸性的高潮，幕幕意想不到，让观众屏住呼吸，兴奋不断，在韩上映以来至今持续雄霸票房。《野党》由《12.12：首尔之春》和《魔鬼对决》等票房大热的出品公司HiveMediaCorp制作，由业界最炙手可热的电影制作团队倾力打造，以紧凑的情节、扣人心弦的动作和独特的故事吸引著观众，定将带来前所未有的惊险刺激和令人满意的电影体验。



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