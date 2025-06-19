阵容超豪华！申敏儿、朱智勋、李钟硕、李世荣漫改剧《再婚皇后》围读合照来袭，明年Disney+独家公开

Disney+今日宣布，将於明年独家公开原创影集《再婚皇后》，首度公开四位主演申敏儿、朱智勋、李钟硕、李世荣的合照。

《再婚皇后》是一部浪漫奇幻史诗剧，故事围绕东大帝国的完美皇后「娜薇尔」（申敏儿 饰）展开。 她被皇帝「索本修」（朱智勋 饰）通知离婚，而皇帝爱上的对象竟是逃亡奴隶「菈丝塔」（李世荣 饰）。面对背叛，娜薇尔没有悲痛挽留，而是要求与西王国王子「海因里」（李钟硕 饰）再婚作为代价，由此展开一连串惊心动魄的故事。



这部剧改编自2018年连载的网路小说《再婚皇后》，该作品自推出以来大受欢迎，被改编为网漫并翻译为10种语言，全球累计点阅率高达26亿次，拥有广大读者群。







申敏儿饰演的「娜薇尔」是东大帝国人人爱戴的完美皇后，聪明高贵，气质非凡。面对从小一起长大也是唯一挚友的「索本修」皇帝突如其来的离婚要求，她虽震惊，却毅然提出与西王国王子再婚的请求，在东大帝国掀起波澜。



朱智勋饰演握有绝对权力的皇帝「索本修」，他自幼与「娜薇尔」共同受教，成为一位强大的君主，却背弃「终生不立后宫」的承诺，向皇后提出离婚。



李钟硕饰演的「海因里」是西王国的王子，同时也是第一顺位王位继承人。他是一位神秘人物，备受众人瞩目，总是伴随著各种流言蜚语登场。 虽然一开始接近「娜薇尔」时带著不为人知的目的，却渐渐被她吸引。



李世荣饰演的「菈丝塔」则是外貌华丽的逃亡奴隶。 她在狩猎场被皇帝所救，得知其身份后，开始渴望拥有从未敢梦想的东西。李世荣将细腻又缜密地诠释这个角色，描绘出她在纯真微笑之下，逐渐滋长的欲望与野心。



此外，李凤辇将饰演「娜薇尔」所居住的西宫中的侍女长「艾莉莎」，是「娜薇尔」唯一能倾诉内心话的人。 崔代勋饰演「海因里」王子的秘书「麦肯纳」，因应对行事难以预测的王子而常年心力交瘁，并毫不吝啬地给出忠告与碎念。 朴呼山饰演「菈丝塔」过去的主人「洛特修」，个性残暴且冷血，掌握著「菈丝塔」绝不能被皇帝知道的秘密，将於关键时刻现身，为剧情增添紧张感。

郑英珠饰演「阿尔芭妮」，她的丈夫「里尔提昂大公」是「索本修」皇帝的叔父，因试图夺权失败而被褫夺爵位与领地。为了重掌家族权力，「阿尔芭妮」将「菈丝塔」收为义女，并展开深藏的野心。 南允浩饰演「索本修」的秘书「朗特」，是皇帝最亲近的辅佐者，与皇后侍女长「艾莉莎」之间也保持著隐秘的交流。



《再婚皇后》由《听见你的声音》《皮诺丘》《虽然30但仍17》的导演赵秀沅执导，剧本由《驱魔面馆》编剧吕智娜与电影《一拳鲜师：勇敢的市民》编剧玄忠烈共同执笔。5月13日进行了第一轮剧本围读，预计於2026年在Disney+独家上线。

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