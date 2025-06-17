SEVENTEEN顺利从罗PD《NANA民宿》退房！最后一集展现深厚的团队默契＆刀群舞魅力、温暖完结

出道10年的人气男团 SEVENTEEN 在《NANA民宿》中，直到最后一刻都以深厚的默契带来笑声与温暖，罗PD又再一次创造出令粉丝们想一辈子珍藏的优质节目。

於昨晚（16日）播出的 tvN 综艺节目《NANA民宿 with SEVENTEEN》最终回中，担任早餐值日生的圆佑与THE 8献上亲手熬制的牛骨汤。两人尽管有著「无力line」（体力不足）的队名，却热情满满地投入熬汤的工作，彻底颠覆形象。为了辛苦一整天守著灶火的两人，深夜还特地到院子里检查柴火的 S.COUPS、珉奎、DK 的贴心模样也令人印象深刻。成员们一边自助盛装这锅用心熬成的大份量牛骨汤，一边赞叹：「太好吃了，像妈妈煮的味道！」场面格外温馨。



享用完早餐后，成员们挑战总结历代热门歌曲的「随机播放舞蹈」。虽然担心「根本记不起舞步和走位」，但为了守住晚餐火锅食材，大家以满满的斗志投入游戏之中。不过，像是走自己风格的 DK 自创舞蹈到底算不算创作领域、拥有「业余眼光（？）」的罗暎锡 PD 眼中看起来像在漂浮的 Dino 的舞步到底能不能算是月球漫步等，各种争论接连引发笑声。随后，迅速适应游戏的成员们凭藉 10 年累积的团队默契，完成了宛如演唱会般气势爆棚的刀群舞舞台。

▼虽然预告中展现了搞笑混乱的面貌，但挑战的过程越来越顺利，成员们渐渐适应后，在节目中展现的帅气舞姿和刀群舞真的令人佩服不已：



此外，当天节目中还公开了《NANA民宿》限定的超大型锅盖火锅。消耗大量体力跳舞的成员们瞬间扫光了多达 30 人份的食材（现场成员数是12）。THE 8 以独家秘方制作的特制沾酱、Joshua 亲手剁虾仁制成的手工鱼丸都掳获了大家的味蕾。情绪高涨的成员们用最后一夜的现场舞台和表演掀起高潮，以古朴的民宿为背景，SEVENTEEN 的欢乐舞会为观众带来了十分疗愈且欢乐的感动。



节目最后，罗 PD 与助手主厨三人组 Joshua、Jun、胜寛一起准备的早餐也吸引目光。由《NANA民宿》御用主厨 Joshua 献上的味噌汤与炒猪肉、Jun 的中式煎饼等，丰盛的一桌结合韩式与中式料理。而过程中「工作量爆表」的实习生胜寛和罗 PD 则增添不少趣味。成员们围坐一堂共享最后的早餐，并约定再相见，以向工作人员表达感谢之意为结尾，场面真的非常更温暖。

▼最后演唱了〈我们，再次〉（Us, Again），和观众们约定好再次见面：



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