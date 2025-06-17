韩剧《我夺走了公爵的初夜》火辣一夜情收视飙升！玉泽演化身恋爱脑，徐玄演技大爆发、获一致好评

由徐玄和玉泽演领军的全新漫改韩剧《我夺走了公爵的初夜》凭藉爆笑浪漫的剧情与主演们的出色表现，迅速引爆热议，更一举登上韩国无线台同时段的收视冠军！

首集热吻一夜情 进度超车

《我夺走了公爵的初夜》首周剧情讲述平凡女大生K（徐玄 饰）一觉醒来竟穿越到深爱的言情小说中，成为领议政大监膝下的小女儿「车善策」！善策一边享受豪门千金生活，一边化身观众「看热闹」，亲自见证男女主由零开始谈恋爱！根据书中设定，男女主角李繁（玉泽演 饰）和赵恩爱（权韩率 饰）将在元宵夜迎来命运般的初遇，没想到却被善策意外乱入！事源当晚一众世家小姐举行聚会，赵恩爱遭到恶女都花善（池惠元 饰）当众造谣，为了替恩爱解围，善策突然提议以酒代茶，更将现代调酒方法带到席上，使她迅速成为全场焦点！



善策为了见证男女主角初遇而来到河边，却意外被李繁所救，喝醉了的她不但强吻对方，又点破了他身上的孤独寂寞，李繁以为女方是真命之女，於是两人度过了火辣的初夜！翌日善策火速逃离现场，李繁却命人到善策家中提亲，更要挟女方下嫁；善策不得已只好答应婚事，另一边则想尽方法令李繁讨厌自己，走投无路的她决定半夜出逃，结果遇上匪徒，书中男二郑秀谦（徐范俊 饰）现身解救，李繁也在此时突然现身，使得原本复杂的感情线乱上加乱。



《我夺走了公爵的初夜》首播后获观众大赞设定有趣，剧中纯情男主李繁和古惑女主善策上演一夜情后随即猛烈追妻，让不少网友称赞「笑点非常密集」、「看完令人心情很好」、「节奏明快，CP直接狂发糖」，堪称一集封神，收视有望再创高峰。



分饰宅女&千金 徐玄表现获赞

少女时代忙内徐玄向来以正直乖巧形象深入民心，今次在新剧演起浮夸角色，同样可爱讨喜！剧中她为了拒婚上演各种荒谬桥段，例如女扮男装逃出京城、田里劳动弄得蓬头垢面，都让网友拍烂手掌；



此外，也有不少观众认为徐玄完美分饰了现代大学生K和古代贵族千金，前者「宅」气逼人，后者则活泼灵动，可见她在塑造角色上下了不少苦功。谈到首度合作玉泽演，徐玄透露：「我们出道的时间只相差一年，但是那时候的我真的很怕丑，几乎不会离开休息室半步，所以活动时间虽然重叠，却没有机会变熟；这次我特地问了润娥姐姐，她说玉泽演是个很好的哥哥，叫我不用担心，我也觉得他是一个令人有安全感的演员。」



玉泽演为裸戏狂健身 书中角色神同步

玉泽演在《我夺走了公爵的初夜》饰演小说主角庆成君李繁，他虽为贵族，却被王族成员视为眼中钉；为了保护自己，他总是冷面示人，某天酒醉的善策突如其来表示理解，几句话便直接戳中他的心事，於是他献出初夜，还誓死娶她为妻！



不少原著粉丝表示玉泽演是「行走的李繁」，加上高大挺拔的身材自带主角气场，可谓与角色神同步，玉泽演也坦言为了首集裸戏疯狂健身！加上早前他到访台湾，被不少民众野生捕获他在街上路跑，使他的亲和力和人气持续飙升，今次有望以新剧再创事业颠峰。

《我夺走了公爵的初夜》逢星期三、四晚上在Viu独家上架，香港观众亦可於电视一并收看《拜托戒酒吧》、《劳务师卢武镇》，以及更多粤语配音剧集，尽览亚洲各地精彩节目。



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