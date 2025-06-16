【韩网热门】RIIZE照熙发量近况：金黄爆炸似《七龙珠》赛亚人

男团RIIZE成员照熙昨晚在Bubble分享最新自拍，发量丰富的他这次更加惊人，仿佛戴了一顶假发在头顶。队友们也聚在他身边围观，拍影片的人还说了一句：「嘿，梦奇奇！」照熙还问粉丝：「怎么样，是不是历代级？ 」





韩国网友评论：

1. 好羡慕啊，这辈子都不用担心掉发问题kkk

2. 小哥，可以分一点给这位中年姨姨吗ᅲᅲᅲ

3. 假发都很难做到如此茂密

4. Cosplay漫画角色时完全可以用自己的头发

5. 好像那张给小猫戴上雄狮帽子的图kk

6. 原来他每次露面都戴著毛线帽是有原因的

7. 相当独特的发型，但非常适合他kkk

8. 想在他头发里藏一盒草莓牛奶试试看

9. 如果有小件的物品掉进去，估计就找不到了kkk

10. 原来豆小兵头上不是戴了帽子，全都是头发吗？ ！



11. 这发型我在日本少年漫画里看到过很多次，原来是真实存在的啊kkk

12. 怎么能长得那么像运动类动漫的男主角kkk

13. 《七龙珠》里的超级赛亚人就是这样吧 ᄂᄋᄀ

14. 不止发量多，而且全都立起来，可爱耶kkk

15. 他自己也知道是历代级吗，太好笑kkkkk

16. 打理起来一定很辛苦吧，不管留长发还是剪短

17. 大发，好像那种毛茸茸钥匙圈

18. 好了不要闹了，（把假发套）摘掉吧

出处：https://theqoo.net/hot/3787337871

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