【韩网热门】RIIZE照熙发量近况：金黄爆炸似《七龙珠》赛亚人

男团RIIZE成员照熙昨晚在Bubble分享最新自拍，发量丰富的他这次更加惊人，仿佛戴了一顶假发在头顶。队友们也聚在他身边围观，拍影片的人还说了一句：「嘿，梦奇奇！」照熙还问粉丝：「怎么样，是不是历代级？ 」
이거진짜아니죠가짜죠제벌 pic.twitter.com/K8c6tOdZcn— ..... (@k1ngk1ngmandoo) June 15, 2025
韩国网友评论：
1. 好羡慕啊，这辈子都不用担心掉发问题kkk
2. 小哥，可以分一点给这位中年姨姨吗ᅲᅲᅲ
3. 假发都很难做到如此茂密
4. Cosplay漫画角色时完全可以用自己的头发
5. 好像那张给小猫戴上雄狮帽子的图kk
6. 原来他每次露面都戴著毛线帽是有原因的
7. 相当独特的发型，但非常适合他kkk
8. 想在他头发里藏一盒草莓牛奶试试看
9. 如果有小件的物品掉进去，估计就找不到了kkk
10. 原来豆小兵头上不是戴了帽子，全都是头发吗？ ！
11. 这发型我在日本少年漫画里看到过很多次，原来是真实存在的啊kkk
12. 怎么能长得那么像运动类动漫的男主角kkk
13. 《七龙珠》里的超级赛亚人就是这样吧 ᄂᄋᄀ
14. 不止发量多，而且全都立起来，可爱耶kkk
15. 他自己也知道是历代级吗，太好笑kkkkk
16. 打理起来一定很辛苦吧，不管留长发还是剪短
17. 大发，好像那种毛茸茸钥匙圈
18. 好了不要闹了，（把假发套）摘掉吧
出处：https://theqoo.net/hot/3787337871
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
广告相关新闻