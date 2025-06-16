《未知的首尔》EP.8收视率持续飙高！最高9.2%，朴宝英♥朴珍荣交往→让心脏跳出嘴巴的危机来临

（谈及EP.8剧情）tvN X Netflix 热门韩剧《未知的首尔》中，由朴宝英饰演的双胞胎姊妹未知＆未来面临最大危机，收视率更是节节攀升。

昨晚（15日）播出的第8集尼尔森收视率在全国家庭平均为7.4%，最高8.2%，首都圈家庭平均为8.3%，最高9.2%，再次创下自身最高纪录。在 tvN 主力目标收视层 2049 男女收视率，也在包含无线台在内的所有频道同时段中夺下冠军。



【关键人物朴尚勇的脸蛋曝光，仇恨变成了怀念】

当天的剧情中，柳未知面前出现了与已故父亲长得一模一样的公司内部告发加害者朴尚勇（南允浩 饰），令她当场僵住，这一幕的紧张和惊讶感也渲染给了萤幕前的观众们，只能说朴宝英的演技真的是太强大了～～～。



这时柳未知才明白，当初在故乡时柳未来问她「如果遇见跟爸爸长得一模一样的人，你会怎么样？」的真正用意。柳未知急忙离开现场，本想好好对付加害者，却反而涌上对父亲的思念，泪水夺眶而出，让人心酸不已。回想独自承受，走到崩溃边缘的姊姊，未知是既心疼又内疚。



【把初恋的悸动和懵懂不安，演得相当完美】

在李昊洙（朴珍荣 饰）向柳未知告白，互诉心意后，到底是不是正式开始交往的疑惑，也顺利解决。两人进入热恋模式，让人心动不已。从高中时期就梦想的首尔约会，到如今彼此分享过去总是极力隐藏的弱点，两人逐渐成为更加亲密无间的恋人。



▼小情侣解开误会，爱的背后抱抱～：



此外，李昊洙与廉粉红（金善英 饰）其实并非亲生母子一事也被揭露，令众人震惊。廉粉红因与李昊洙的父亲（金柱宪 饰）结婚而多了一个儿子，即便李昊洙对她有所疏远，她依然珍惜并爱护他如同亲生儿子般。得知朋友的秘密后，金沃禧（张英南/张荣男 饰）那略显笨拙却真挚的鼓励，更让人心头一暖。

【真的是全世界都要发现姊妹互换啦！】

同一时间，接手新大楼项目的朴尚勇，听到崔局长（郑胜吉 饰）局长和申组长（李时勋 饰）组长说柳未来变得和以前不同，感到相当疑惑。朴尚勇说柳未来有个同卵双胞胎姊妹，於是怀疑目前假扮柳未来上班的人可能就是双胞胎，进一步加剧不安。



一心想将柳未来赶出公司的崔局长和申组长听到此话后，设下陷阱，想让柳未来/未知按下资料处理室的指纹密码，剧情的紧张感升高。在两人锐利目光的试探下，柳未知将如何应对这场危机，令人好奇。

▼《未知的首尔》第9集预告，将於21日晚间9点20分播出。



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