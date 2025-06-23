BTS防弹少年团SUGA捐款写历史：50亿成立「闵玧其中心」守护特殊儿童

全球超人气男团BTS成员SUGA（本名：闵玧其）与塞布兰斯医院（Severance）合作，成立专门支援自闭症光谱障碍（ASD）患者的「闵玧其治疗中心」。

该中心於6月23日在首尔西大门区济衆馆举行动工仪式，将提供语言、心理与行为治疗等全面性的儿童青少年精神健康支援。

此计画起源於SUGA去年11月与儿童精神科权威、塞布兰斯医院千根雅（音译）教授的交流。他了解到自闭症患者需长期、个别化的治疗，而现有的短期介入方式难以应对，因此决定捐赠50亿韩币，创下延世医疗体系有史以来艺人捐款最高纪录。



SUGA并非仅止於捐款，他参与了中心「MIND」音乐社会性训练计画的开发与实践，亲自与孩子们互动、弹奏乐器，引导他们透过音乐表达情感。实施后，孩子们的情绪与语言表达明显进步，社会性互动也显著提升。



健康中心预计今年9月完工后，将正式启动常态性治疗课程，并扩展至包括ABA行为治疗等多元方案。千教授表示，SUGA的真诚投入为提升大众对自闭症的理解和包容性立下重要里程碑。SUGA亦表示，希望音乐成为孩子们与世界沟通的桥梁，未来也将持续为自闭症儿童助力。

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