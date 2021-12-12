【2021 MAMA得奖名单】BTS横扫9项奖座，IU、伯贤、aespa、ENHYPEN拿下最佳歌手＆新人！

BTS 防弹少年团横扫9项奖座外，四大奖全包！IU、伯贤获得最佳歌手实至名归，快来看看还有哪些得奖人吧～！

【2021 MAMA得奖名单】



最佳新人女歌手：aespa

最佳新人男歌手：ENHYPEN

最佳乐团表演：Jannabi

KTO Breakout Artist：Brave Girls

最佳Hip Hop & Urban音乐：Ash Island《Melody》

最佳舞蹈表演女团：aespa《Next Level》

最佳舞蹈表演男团：BTS 防弹少年团《Butter》

最佳舞蹈表演solo：Rosé《On The Ground》

最佳OST：曹政奭《I Like You》

最佳MV：BTS 防弹少年团

全球粉丝票选TOP.10明星：Stray Kids、NCT Dream、NCT 127、ENHYPEN、TXT、BTS防弹少年团、Lisa、Seventeen、Treasure、TWICE

最受欢迎亚洲艺人：INI

最受欢迎国际艺人：Ed Sheeran（红发艾德）

最佳女团：TWICE

最佳男团：BTS 防弹少年团

最佳女歌手、最佳歌唱表演：IU

最佳男歌手：伯贤

最佳合唱：IU、AKMU 乐童音乐家《Nakka》

TikTok最受欢迎瞬间：BTS 防弹少年团

TikTok全球年度偶像奖（大赏）：BTS 防弹少年团

TikTok最佳年度专辑奖（大赏）：BTS 防弹少年团《BE》

TikTok最佳年度歌曲（大赏）：BTS 防弹少年团《Butter》

TikTok最佳年度艺人（大赏）：BTS 防弹少年团



恭喜 BTS 防弹少年团拿下了最后的四项大奖，也恭喜昨晚所有的得奖者！粗卡粗卡粗～。

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