【2021 MAMA得奖名单】BTS横扫9项奖座，IU、伯贤、aespa、ENHYPEN拿下最佳歌手＆新人！

BTS 防弹少年团横扫9项奖座外，四大奖全包！IU、伯贤获得最佳歌手实至名归，快来看看还有哪些得奖人吧～！
最佳新人女歌手：aespa
最佳新人男歌手：ENHYPEN
最佳乐团表演：Jannabi
KTO Breakout Artist：Brave Girls
最佳Hip Hop & Urban音乐：Ash Island《Melody》
最佳舞蹈表演女团：aespa《Next Level》
最佳舞蹈表演男团：BTS 防弹少年团《Butter》
最佳舞蹈表演solo：Rosé《On The Ground》
最佳OST：曹政奭《I Like You》
最佳MV：BTS 防弹少年团
全球粉丝票选TOP.10明星：Stray Kids、NCT Dream、NCT 127、ENHYPEN、TXT、BTS防弹少年团、Lisa、Seventeen、Treasure、TWICE
最受欢迎亚洲艺人：INI
最受欢迎国际艺人：Ed Sheeran（红发艾德）
最佳女团：TWICE
最佳男团：BTS 防弹少年团
最佳女歌手、最佳歌唱表演：IU
最佳男歌手：伯贤
最佳合唱：IU、AKMU 乐童音乐家《Nakka》
TikTok最受欢迎瞬间：BTS 防弹少年团
TikTok全球年度偶像奖（大赏）：BTS 防弹少年团
TikTok最佳年度专辑奖（大赏）：BTS 防弹少年团《BE》
TikTok最佳年度歌曲（大赏）：BTS 防弹少年团《Butter》
TikTok最佳年度艺人（大赏）：BTS 防弹少年团
恭喜 BTS 防弹少年团拿下了最后的四项大奖，也恭喜昨晚所有的得奖者！粗卡粗卡粗～。
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