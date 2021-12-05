「2021MMA获奖名单」IU和BTS防弹少年团荣获五冠王！aespa出道仅一年四冠王+大奖！

4日晚，2021 Melon Music Awards（MMA）通过Kakao TV和Melon进行直播，表演阵容包括IU、李茂珍、Heize、林英雄、MSG Wannabe、THE BOYZ、ENHYPEN、Brave Girls、STAYC、TXT（with NOZE）共十组歌手。

aespa通过VCR感谢制作《Savage》专辑的SM公司职员，出道仅一年就已获得大奖之一年度制作奖，还有TOP10、年度女新人、最佳女团，共四个奖项。



防弹少年团也通过VCR致谢，在今年的63万首歌曲中，《Butter》斩获桂冠。 防弹少年团共获得TOP10、最佳男子团体、年度歌曲奖，以及和Coldplay一起的最佳合作奖。



IU一次次上台收获TOP10、最佳个人女歌手、最佳Song Writer、年度专辑奖和年度艺人奖共五项奖项：「《LILAC》专辑是我20年龄段的最后一张专辑，从20岁到29岁每年都没有休息，忙碌於认真做音乐，这一点我可以很自豪。」



通过《Sing Again》获得知名度的李茂珍获得TOP10、年度男新人和最佳OST奖，第三次上台时，将三个奖项都捧在手中。 Brave Girls获得Hot Trend奖感叹：「想起出道以来第一次进入Melon榜单的时候。」企划组合MSG Wannabe获奖时，成员池锡辰感叹：「我人生中不可能发生的奇迹般的事情发生了。」



获奖名单如下：

年度新人男子部门：李茂珍

年度新人女子部门：aespa

最佳个人男歌手：林英雄

最佳个人女歌手：IU

Hot Trend：Brave Girls



最佳合作：Coldplay X 防弹少年团《My Universe》

最佳音乐风格：Homies《Siren（Remix）》

年度MV奖：TXT

project音乐奖：MSG Wannabe《M.O.M》



最佳男子团体：防弹少年团

最佳女子团体：aespa

最佳Song Writer：IU

最佳OST：李茂珍（《机智医生生活》OST《Rain and You》）



最佳表演：THE BOYZ

Global Rising Artist：ENHYPEN

1theK Original Contents：STAYC

Netizen's Choice：防弹少年团

年度制作奖：aespa

年度歌曲奖：防弹少年团《Butter》

年度专辑奖：IU正规五辑《LILAC》

年度艺人奖：IU

TOP 10：IU、防弹少年团、Heize、aespa、乐童音乐家、NCT DREAM、ASH ISLAND、Lil Boi、李茂珍、林英雄



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