请原地出道吧！柳镇小儿子越长大越像防弹少年团V，帅气现身机场照掀热议

男演员柳镇的二儿子灿镐，最近因为一组帅气机场照再次引发关注，星二代魅力挡不住！

柳镇的太太李惠善近日在个人社群帐号上分享了儿子灿镐的近照，并附上温馨文字：「我们家灿镐一下子就长大了的感觉。 居然在我以前工作过的地方，碰到我的闺蜜后辈，拍下这张认证照... 真是有缘分！谢谢亲切的姊姊给我们这个惊喜的礼物和贴心的照顾。」



照片中，灿镐准备出发毕业旅行，开心现身机场。 他完成登机手续后，还在飞机上与朋友们比出V手势合照，气氛欢乐十足。



灿镐一直以来都有「小金泰亨」（防弹少年团成员V）的称号，这次再度公开近照，清秀五官与自带明星气场的模样，让网友大呼：「帅气依旧！」、「越来越像V了」、「V本人见到都会被吓到的程度」、「他俩能不能同框一次啊」等。 就连演员朴潭熙也忍不住留言：「这根本是幅画，太帅了吧！」

柳镇与李惠善於2006年结婚，育有两个儿子，分别是2007年出生的长子灿亨，与2010年出生的次子灿镐。 一家人过去曾一同参加MBC亲子综艺节目《爸爸！我们去哪里？ 》，受到许多观众喜爱。



갑자기 아빠어디가에 나왔던 류진아들찬호 최근얼굴 너무 궁금해져서 찾아보는데.. 찬호야이모가너의미래를응원해 pic.twitter.com/7yJCOaoJPM — 설기 (@100seolgi_) October 9, 2019

看来这对可爱兄弟即使长大了，依旧话题不断，帅气基因果然骗不了人啊~

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