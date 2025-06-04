真有此人！《鬼宫》「八尺鬼」真人所演非CG，生前死后都是同一演员徐道永！

今夏目前最精彩、最「沁凉」韩剧非《鬼宫》莫属，收视一直维持在10%左右佳绩，而里头相当重要的「八尺鬼」，竟是真人演出？

上周播出的第13集揭晓八尺鬼背后故事，他主要是衍宗大王身边的护卫「千金辉」，与龙潭谷居民共同的冤屈与怨气幻化而成，「千金辉」是由演员徐道永演出，没想到八尺鬼也是由他亲自所演！不是替身！这全都在徐道永IG曝光。



在13集播出后，徐道永本人便在IG直播与发文，表示「终於可以公开了」，说自己为了演身体魁武、能举起巨石的千金辉将军，为此增重8公斤。一直都很想分享这些的他，预告自己直至《鬼宫》结局，每天都会上传内容。果真，他近日天天更新，原来千金辉幻化的八尺鬼也是他演的，并非CG是由他上特殊化妆亲自上阵，这也是为何他相当保密，等到八尺鬼的故事公开后才敢公开所有花絮吧！



他不仅透露自己拍戏期间和「王」金智勋及「王的护卫」金东赫（김동혁）是拍戏期间室友外，还会上传自己化身八尺鬼时的逗趣影片称「八尺鬼不可怕」，相当努力扭转八尺鬼形象(?)。他直播中更透露他每次上戏前都得由四名特殊化妆师花三小时化妆，还得穿著重达30公斤的盔甲，就算零下18度拍戏，汗仍旧如雨般落下。八尺鬼发出的特别嗓音也是由他亲自配音，扮演千金辉「生前死后」全不假他人，敬业程度与剧组忠於剧情之安排值得敬佩。



（▼金智勋也上传了和八尺鬼合照，笑说八尺鬼是他朋友）



除此之外，徐道永直播还透露演员和工作人员在开拍前，都不知道演八尺鬼的是他，他都没有参加开拍前的会面和剧本研读，妆扮成八尺鬼后首度和大家打招呼时，大家都吓了一跳，也透露导演第一次看到时一边鼓掌一边说演得好。

由於八尺鬼如字面所示相当高大约240公分，加上长相非凡，一般人或许都会以为是CG呈现，或以为是由前篮球选手演出，如220公分曾演《破墓》的前篮球选手金炳旿。不过尹成植导演其实在剧播前的发表会上便说过有些鬼是真实演出，透过化妆和特殊打扮拍摄，再使用CG让画面看起来更完善，‎苞娜也回答过记者鬼都是演员亲自打扮，后来一些宣传影片，还有几日前出版的‎《鬼宫》剧照书，都曝光过八尺鬼片场「真有此人」。



顺带一提，演员徐道永经常主演晨间剧，有「永远的初恋」之称，近几年自Covid-19疫情后，预定拍摄的戏剧延期后便事业停摆，上一次演出已是2019年到2020年担纲《想品尝一下味道吗？》第一男主角。睽违五年回归，他不仅现身电视剧《鬼宫》，还上知名歌艺PK节目《蒙面歌王》秀歌声，令人惊艳，他的IG目前看起来还因八尺鬼「风格大变」，相当有趣。



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