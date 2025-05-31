【影片】苞娜也欣賞《鬼宮》導演過往作品，私下請教「外婆」吉海妍，又看妖怪動畫練想像力

熱門韓劇《鬼宮》是苞娜（金知妍）首次挑戰奇幻劇，扮演巫師「汝里」，劇播前的發表會上，她透露為何選擇《鬼宮》，還有為戲作的特別準備。

苞娜表示自己平時就很喜歡奇幻劇，第一次讀《鬼宮》劇本便很開心，非常好奇劇情開展，還有螭龍、巫女和韓國傳統鬼等元素，她也特別點到導演過往的作品*很有趣，和陸星材一樣都表達對導演的欣賞。自己不曾嘗試喜劇演技，況且「汝里」一角滿多面向，演出的話會進步很多且很有意思。



（*按：尹成植導演過往的作品有《最佳李純信》、《花郎》、《哲仁王后》等。延伸閱讀：‎〈【影片】為何選擇《鬼宮》？陸星材的回答調皮，又展現對尹成植導演一片丹心‎〉）

問她如何和CG展現的鬼魂對戲，她說明鬼魂是做了特殊打扮親自演戲，給了她很大的幫助，且導演希望她和鬼對話時能有身為萬神的汝里外婆影子（劇中汝里外婆是萬神，繼承了外婆的巫師才能），特別拜託飾演外婆的吉海妍老師私下和她練習，受到老師很多幫忙。由於還是有CG，她覺得得邊想像邊演戲有些困難，詢問了觀眾後得知看動畫片有幫助，便看了相當多妖怪題材的動畫片，方法聽起來相當特別。



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