李帝勋同时拍摄两部续集神剧《信号Singal2》《模范计程车3》虽然行程满档但他却说非常幸福！

演员李帝勋正在拍摄两部大家敲碗的续集电视剧作品，也就是《信号Singal2》以及《模范计程车3》，《模范计程车》系列在第二季推出后依旧大获好评，因此制作第三季，另外《信号Singal》更是大家引颈期待许久的作品，同时拍摄两部作品的他行程超满，但他也感到相当幸福。

李帝勋正在拍摄tvN电视剧《信号Singal2》以及SBS的电视剧《模范计程车3》，而这两部作品可说是很多人的人生电视剧，并且都由李帝勋担任主角，也是他的两大人生角色。李帝勋表示，虽然看他最近的拍摄行程表一定会吓到大家，不过不管他在哪一个场所进行工作，他都会尽全力。不过让他感到抱歉的是，如果行程能够再自由一点，可能会有更多时间让他进行舞台问候或其他跟粉丝们近距离互动的行程。



也因为相当忙碌的行程，同时拍摄两部作品因此在协调行程上难度变得更高了，李帝勋也对此感到抱歉，虽然一天都不能休息，感到非常的辛苦，但还是非常感谢大家，希望日后不要受伤，不要生病，健健康康地消化所有的行程。李帝勋认为能够拍摄两部续集系列作品，延续著主角的个性，让他感到相当踏实，不过要如何表现出比前作更有趣的剧情，也让他觉得颇有压力。



李帝勋相当有自信的表示《信号Singal2》与《模范计程车3》这两部作品相信都能够满足观众们的期待，拍摄的期间也相当开心，比较可惜的是他重返大萤幕的作品《烧酒战争》，他因为行程太忙碌所以无法参与太多宣传的活动。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻