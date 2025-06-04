本周结局！《鬼宫》14集陆星材瞬间切换双面演技狂飙！预告「看起来不妙」ㅠㅠ

《鬼宫》本周五六即将迎来结局，上周六播出之第14集，最受赞许的绝对是陆星材演技，可以说再次擦亮自己「双面演技专业演员」招牌！

14集情节，由於尹甲（陆星材 饰）归来，汝里（苞娜／金知妍 饰）非常担心姜哲去了何处，而尹甲母亲（车清华 饰）和殿下（金智勋 饰）倒是欣慰不已。某晚，尹甲和姜哲（陆星材 饰）轮流操控著身躯，汝里这才知道姜哲还在尹甲身体里。尹甲一度被殿下的警鬼石伤害，加上风山（金相浩 饰）怂恿，尹甲答应用信酒伤害殿下，关键时刻――尹甲跑出了身体，姜哲重新掌控操控权。



尹甲为自己想伤害殿下的举动感到羞愧，即便姜哲表示关键时刻是他自己阻止自己，尹甲仍认为自己相当危险，要求汝里超度（荐度）自己。尹甲和汝里、母亲道别，远方的殿下也替他祈求。送走尹甲后，姜哲、汝里、殿下将替死亡满百年的八尺鬼荐度，荐度会却困难重重。八尺鬼附身了兵判郭相忠心腹（现为礼判所用），姜哲和其打起来，但八尺鬼仍锁定中殿腹中的孩子……难道，警鬼石一点用都没有了吗？殿下分明把警鬼石交给了中殿，不是吗？



15集预告风山、礼判等人遭逮，风山被处刑前还放话姜哲和汝里都会死定。汝里发现有个最终方式，但自己可能会跟外婆一样丧命，她和姜哲约会时，彼此心里好似都有将离开对方的不舍心境。八尺鬼再上身殿下，要斩首姜哲和汝里……



此集韩网上对陆星材演技的讨论度最高，陆星材几秒间不停转换尹甲和姜哲两角，网赞「陆星材真的很厉害，现在一个场景要演两个人，演太好了」、「今天传奇的一集，陆星材一人分饰两角演技非常棒」、「如果不是陆星材，谁也完成不了的场面」、「陆星材很擅长一人分饰两角，太赞了」、「爆笑王者归来，陆星材双角演技」、「真的很擅长」、「身体表演也很好，好像真的被谁抓著」……等等。



除了陆星材双面演技外，他与苞娜、姜哲和汝里的爱情戏也受到讨论，汝里说姜哲「比你想像的天真（纯情）」，姜哲就忍不了了把汝里拉近――「竟敢说如天般的神主神天真，你要不要看看我哪里天真？」只可惜尹甲妈妈突然出现XDDD。而中宫腹中的孩子呢？网友讨论「看起来不妙」，因为预告疑出现国葬（连人民都穿白色，疑哀悼），中殿应该也死了……



《鬼宫》全集香港观众均可於Viu收看，千万要锁定本周五六的精彩结局！

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