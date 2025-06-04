6月看这部！漫改剧《我夺走了公爵的初夜》预告：徐玄＆玉泽演一起度过一夜后，竟然就要结婚了？！

预告超爆笑！期待徐玄、玉泽演合作！

《我夺走了公爵的初夜》由徐玄、玉泽演主演，以朝鲜时代为背景，讲述平凡的女大学生穿越附身在小说中戏份不多的配角身上，无意间与小说的男主角共度一夜，展开的浪漫奇幻剧。



公开的最新预告中，是醉酒后稀里糊涂地与庆成君（玉泽演 饰）度过一夜的车善册（徐玄 饰），之后庆成君作为男人就是要直进，於是牵起车善册的手对她说：「我打算和车善册姑娘成亲！」让临时演员车善册的人生迎来波澜。



庆成君的一句话「既然夺走了初夜，所以互相负责是理所当然的。」这句话让车善册的内心逐渐动摇。她声称自己只是路过的小配角并划清界限，但...庆成君又对她说：「是我选择这样的你。」就这样开始越来越亲近的两人，今后会写出怎样的故事？让人好奇！



因爲是小说中的世界，所以不寻常的展开也非常有趣！ 清纯可怜的代名词女主角赵恩爱（权韩率 饰）壁咚郑秀谦（徐范俊 饰），郑秀谦则向车善册告白，再加上恶女都华善（池慧元 饰）若无其事地走向卧室，小说剧情怎么有点狗血 XD

而《我夺走了公爵的初夜》由《偶然遇见的你》共同导演李雄熙执导，《Oh！英心》全善英编剧执笔，将在6月11日播出，香港观众可以透过「黄Viu」收看。

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