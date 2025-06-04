本週結局！《鬼宮》14集陸星材瞬間切換雙面演技狂飆！預告「看起來不妙」ㅠㅠ

《鬼宮》本週五六即將迎來結局，上週六播出之第14集，最受讚許的絕對是陸星材演技，可以說再次擦亮自己「雙面演技專業演員」招牌！

14集情節，由於尹甲（陸星材 飾）歸來，汝里（苞娜／金知妍 飾）非常擔心姜哲去了何處，而尹甲母親（車清華 飾）和殿下（金智勳 飾）倒是欣慰不已。某晚，尹甲和姜哲（陸星材 飾）輪流操控著身軀，汝里這才知道姜哲還在尹甲身體裡。尹甲一度被殿下的警鬼石傷害，加上風山（金相浩 飾）慫恿，尹甲答應用信酒傷害殿下，關鍵時刻──尹甲跑出了身體，姜哲重新掌控操控權。



尹甲為自己想傷害殿下的舉動感到羞愧，即便姜哲表示關鍵時刻是他自己阻止自己，尹甲仍認為自己相當危險，要求汝里超度（薦度）自己。尹甲和汝里、母親道別，遠方的殿下也替他祈求。送走尹甲後，姜哲、汝里、殿下將替死亡滿百年的八尺鬼薦度，薦度會卻困難重重。八尺鬼附身了兵判郭相忠心腹（現為禮判所用），姜哲和其打起來，但八尺鬼仍鎖定中殿腹中的孩子……難道，警鬼石一點用都沒有了嗎？殿下分明把警鬼石交給了中殿，不是嗎？



15集預告風山、禮判等人遭逮，風山被處刑前還放話姜哲和汝里都會死定。汝里發現有個最終方式，但自己可能會跟外婆一樣喪命，她和姜哲約會時，彼此心裡好似都有將離開對方的不捨心境。八尺鬼再上身殿下，要斬首姜哲和汝里……



此集韓網上對陸星材演技的討論度最高，陸星材幾秒間不停轉換尹甲和姜哲兩角，網讚「陸星材真的很厲害，現在一個場景要演兩個人，演太好了」、「今天傳奇的一集，陸星材一人分飾兩角演技非常棒」、「如果不是陸星材，誰也完成不了的場面」、「陸星材很擅長一人分飾兩角，太讚了」、「爆笑王者歸來，陸星材雙角演技」、「真的很擅長」、「身體表演也很好，好像真的被誰抓著」……等等。



除了陸星材雙面演技外，他與苞娜、姜哲和汝里的愛情戲也受到討論，汝里說姜哲「比你想像的天真（純情）」，姜哲就忍不了了把汝里拉近──「竟敢說如天般的神主神天真，你要不要看看我哪裡天真？」只可惜尹甲媽媽突然出現XDDD。而中宮腹中的孩子呢？網友討論「看起來不妙」，因為預告疑出現國葬（連人民都穿白色，疑哀悼），中殿應該也死了……



《鬼宮》全集香港觀眾均可於Viu收看，千萬要鎖定本週五六的精彩結局！

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