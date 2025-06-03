「陆帅疯」陆星材家里布置全黑称心脏也是黑的！当场检查内裤，还「飞跃」贴模要笑疯

近日又在《鬼宫》一人分饰两角「尹甲」与「姜哲」的陆星材，近日来到《我独自生活》曝光自己刚住四个月的家，装潢布置都黑漆漆，让彩虹会员大开眼界。

起初他刚睡醒时，彩虹会员都忍不住觉得「太暗了」，他只留一个小通风口。出来客厅、餐厅也差不多，沙发、地毯、流理台、橱柜、冰箱……家具能买黑的就买黑的，能装潢成黑色就装潢成黑色，他形容是「蝙蝠洞」，甚至称自己的心脏也是黑的！全炫茂一听就忍不住喊出他称号「陆帅疯」。让陆星材比较遗憾的可能是马桶和浴缸的部分了，他解释设计师说黑的不容易清洁，他便做罢。



问陆星材内裤是不是也是黑的，陆星材竟不顾形象低头检查，全炫茂再喊他疯子。因为看有些久，旁边来宾林宇日（林宇一）也看了一下，看了后认证是黑的，而Code Kunst猜测应该是非全黑有其他图案（才会看那么久），陆星材回答「应该是『真珠黑』」，相当Detail XD，整个检查内裤的场面荒谬不已。



要出门了，陆星材透露自己像吸血鬼遇到太阳一样，会觉得外头太过刺眼，其他人只是淡定说「因为你家太暗了」……他出门挑工具要回家钻洞，连非必要的装备都买齐（只需要钻一个洞啊XD），钻洞过程遇到一些小困难，而最好笑的还是他DIY贴模，因为空调有长度，他不断「飞跃」试图贴好，危险又爆笑不已。



陆星材挑完工剧回家途中，用「脸」全力夹娃娃也很好笑，YouTube精华影片上网友留言「自信是百分百，但结果却是小学生等级，ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ好可爱陆星材」、「和陆星材一起出现在这集的林宇日超级搞笑ㅋㅋ」、「陆星材贴模飞跃的片段也要给大家看啊ㅠㅠㅠ那个真的太搞笑了ㅋㅋㅋ」、「帅气的孩子都不顾形象」、「陆星材贴模的影片不上传吗？」……等等。



虽然韩国官方没有放最搞笑的贴模片段，但台湾friDay影音有，完整节目台湾观众可於台湾friDay收看。



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