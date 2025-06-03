朴宝英《未知的首尔》精湛演技获好评！海外粉丝见面会突然宣布延期「因内部原因」让粉丝们超担心

朴宝英最近在《未知的首尔》展现精湛的演技，受到高度赞赏！而她原定的海外粉丝见面会突然延期，也粉丝们担心不已。

2日，朴宝英的经纪公司BH娱乐通过官方 SNS 表示：「朴宝英的海外粉丝见面会《written BY》因内部原因暂时延期。向期待演出并等待演出的所有人表示深深的歉意，为了以更好的面貌再次与大家见面，将尽最大努力。」

接著BH娱乐表示：「预售的门票将全额退款，详细内容将由相关城市的主办单位进行公告。希望粉丝们多多谅解，我们会带著好消息与大家见面的。」



此前，朴宝英宣布时隔7年举行粉丝见面会，6月7日下午2点和7点在 YES24 LIVE HALL 举行两场单独粉丝会，与国内粉丝见面后，原计划下月5日和27日在曼谷和台湾与粉丝见面，但最终推迟海外日程。由於消息太过突然，也让部分粉丝表示：「是不是身体不好」、「很好奇是因为电视剧拍摄还是日程调整」、「要健康啊」等等。



而朴宝英出演的《未知的首尔》正在热播中，剧中她一人分饰四角（交换人生的双胞胎姊妹），她自由穿梭於活泼的妹妹「柳未知」和沉稳的姐姐「柳未来」之间，细致地调节感情浓度，将人物间的对比极大化，让观众更加投入，演技再获好评！目前播出4集，收视更持续攀升，精彩的剧情也让观众纷纷直呼「超好看ᅲᅲᅲᅲ 」、「有感动有心动也有趣」、「朴宝英的演技真的太好了」等等。



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