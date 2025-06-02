秋泳愚化身傲娇少年！《牵牛与仙女》公开剧照引期待

tvN全新月火剧《牵牛与仙女》近日公开了秋泳愚的剧照。 秋泳愚在剧中饰演外冷内热的「裴牵牛」一角，展现出令观众心动的傲娇魅力。

《牵牛与仙女》是一部初恋救赎的浪漫剧，围绕著一名被诅咒注定要死去的少年，与一心想要拯救他的 MZ世代巫女之间十八岁青春的热血故事。

公开的剧照中，牵牛造访了天之仙女朴圣娥（赵怡贤 饰）的法堂，他带著满脸戒备与冷漠的眼神，展现出不轻易打开心门的性格。 牵牛从出生起便带著死亡的命运，为了驱散厄运而寻求巫女们的帮助，换来的却是累累伤痕。 他曾对巫女深恶痛绝，但遇到圣娥后，一切或许将有所改变。



对牵牛来说，射箭是唯一能让他在不幸日常中感受到自己活著的出口。 剧照中，他看著飞出去的箭露出微笑，冷漠的脸庞下隐藏著细腻又温暖的一面。牵牛将经历陌生又心动的改变，而这一切都因为圣娥无预警闯入他的生活、叩动他的心。 牵牛究竟能否与圣娥一起找回笑容，备受期待。



秋泳愚谈到接演理由时表示：「我是原作网漫的粉丝，剧本也很有趣，很快就投入其中。 我觉得这是一个能展现与以往角色不同面貌的机会。」谈到角色，他介绍说：「牵牛是个在十八年来与不幸对抗，拥有坚强心智却又带著未被爱过伤痕的人物，就像为了保护他人而竖起刺的悲伤刺猬。」他还补充道：「表面看似冷漠，内心却有著害怕别人因自己陷入危险的温暖心意。」

《牵牛与仙女》将於6月23日首播。

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