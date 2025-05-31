韩国K-pop盛典TMA颁奖礼公布震撼弹 9月空降澳门举行 历年最强阵容上场

全球瞩目的顶级K-POP盛典、韩国五大颁奖礼之一「2025 The Fact Music Awards」（后称：TMA）今早在官方社交帐号贴出震撼弹消息，宣布今届颁奖典礼，将於9月20日在澳门盛大举行。

去年的TMA颁奖典礼，在容纳四万五千人的日本大阪京瓷巨蛋展开，出席阵容除了大赢家Aespa，还有在全球拥有海量粉丝的人气组合。而历届曾经出席的阵容包括有：NewJeans、BTS、Enhypen、StrayKids、IVE、TWICE、ITZY、NCT WISH、TWS等等。至於今早在官方社交帐号上载的全新宣传海报上，加入不少澳门的地标建筑物，包括葡京娱乐场、大三巴牌坊、澳门旅游塔等等，更以「Shining for Artists,Exciting for Fans」，似乎暗示将有最闪耀的韩团阵容，为一众粉丝带来前所未有的热血沸腾。

当外界正热切讨论，今年TMA的出席名单，官方社交帐号随即上载长达一分十五秒的影片，剪辑历年得奖片段，当中包括五届大赢家BTS、2023年的SEVENTEEN、以及去年的Aespa的得奖片段，令今次澳门的阵容，更令人关注。

自限韩令已成过去，韩国不少娱乐公司巨头，重新进入中国市场，TMA的制作单位，亦看准大湾区将会成为日后的大型娱乐表演园区，而澳门在地理环境上、表演场地配套、以及浓厚的娱乐表演气氛，相信是新一届的颁奖礼在澳门举行的重大原因。

为打响今次澳门站的颁奖礼，据韩国消息透露，今年TMA的阵容，将会是历年最强、最鼎盛，往年的TMA常客，包括BTS、SEVENTEEN、Aespa、Treasure、IVE，会否全员空降澳门，值得大家拭目以待。

TMA instagram帐号：https://www.instagram.com/thefact_tma/

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻