tvN四部新剧预告一次看！李钟奭《瑞草洞》润娥《暴君的厨师》李俊昊《台风商社》秋泳愚《牵牛和仙女》，搞笑疗愈应有尽有

tvN电视台今年下半年有四部新剧即将与观众见面，昨日一口气公开四支抢先看预告，全都让人期待感十足！

tvN上月开播的《机智医生生活》衍生剧《机智住院医生生活》反响不俗，成功将今年以来一度跌到0.9%的收视率拉高到8.1%。 目前正在热播的月火剧《拜托戒酒吧》由少女时代秀英和孔明主演，题材新颖、剧情温和，低调收获了一众粉丝; 最新开播的周末剧《未知的首尔》也好评如潮，朴宝英和朴珍荣的演技及化学反应、姐妹互换生活的大胆设定，均引起不少观众期待。





下一部新剧是6月23日即将开播的《牵牛和仙女》，由秋泳愚和赵怡贤继《机智医生生活》后二搭主演。 这部剧改编自同名网漫，讲述一名少女兼具高中生和巫师双重身份，对少年一见钟情后发现他背负著必死的命运，於是拼尽全力为他驱除厄运。



预告片里，赵怡贤面对秋泳愚的花痴模样超级可爱，车康润作为赵怡贤守护者展现出竞争姿态，秋瓷炫则警告秋泳愚不要靠近父亲，还对他撒盐，令人好奇背后的秘密。



李钟奭新剧《瑞草洞》将在7月5日跟观众见面，由文佳煐、姜有皙、柳惠英、林成宰联袂主演，讲述每天去瑞草洞法律街上班的受雇律师（受雇於律师事务所、领月薪的律师）的故事。 李钟奭饰演拥有9年经验的资深助理律师「安柱亨」，预告片里无奈地奉劝新人「不要通过电视剧学习法庭辩论」，回到办公室也唉声叹气「真不想做」，上班族的真实感十足。 文佳煐饰演充满热情的新人助理律师「姜熙智」，在交接工作时被告知「遇到困难案件就去咨询柱亨」。



五位律师日常疲惫，最期待的时刻就是聚餐，平凡又温馨的调调让人很有好感。



이종석이 드덕이라그런가

진짜 기가막히게 고르는듯

<서초동> 진짜 잘뽑힌티가나 pic.twitter.com/9ka0cAO6fa — 시루 (@siroo65764) May 30, 2025

接著是少女时代润娥和新锐演员李彩玟主演的《暴君的厨师》，讲述现代法餐厨师穿越到500年前，为史上最恶劣暴君提供美食的故事，改编自人气网路小说。



预告片里，润娥饰演的厨师「延智英」被押送到朝鲜国王「李宪」（李彩玟 饰）面前，对方愤怒抽刀，却只是任命她为御膳房高级厨师。 原来李宪拥有绝对味觉、对食物极度挑剔，品尝智英的料理后惊为天人。 智英若做不出让李宪满意的料理就会被处以极刑，为返回现代使出浑身解数，竟在朝鲜时代端出一份煎牛排！



윤아x이채민 <폭군의 셰프> 미리보기



타임슬립 한 프렌치 셰프 연지영(윤아)이 최악의 폭군이면서 최고의 미식가인 왕 이헌(이채민)을 만나게 되면서 500년을 뛰어넘는 판타지 서바이벌 로맨스 pic.twitter.com/hLPT5dK4dh — 루키 (@o3o_rookie) May 30, 2025

最后是李俊昊和金敏荷主演的《台风商社》，以1997年亚洲金融风暴为时代背景，讲述富二代「姜台风」在父亲去世后接下濒临破产的商社，为守护家人和职员而努力拼搏，从不谙世事的「柳橙族」成长为青年社长的故事，为观众带去疗愈与希望。



除此之外tvN还有多部作品正在筹备当中，包括廉晶雅和朴解浚主演的《初次，为了爱》，韩石圭、裴贤圣、李蕊主演的《申社长计划》，李政宰 和林知衍（林智妍）主演的《讨厌的爱情》，安普贤、李主傧主演的《Spring Fever》，郑敬淏、苏珠妍等主演的《Pro Bono》，从阵容到主题无不引人期待。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻