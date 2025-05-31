是成功的粉丝！《Biong Biong地球娱乐室3》李恩智终於和苏志燮见面，还一起重现《对不起，我爱你》名场面！

近日，苏志燮和孔明作为嘉宾出演李恩智主持的广播节目《李恩智的歌谣广场》，忠实粉丝与偶像相遇，吸引大家的视线！

李恩智也在 IG 分享和苏志燮的合照，公开的照片中，李恩智站在苏志燮旁边，害羞地比著爱心，另一张则是苏志燮从背后拥抱她！李恩智表示：「我拜托想再现斑马线场景，他一口就答应了，感谢《无赦之仇》Team。」此外，她还从苏志燮那里收到的《对不起，我爱你》OST 的签名 CD，真的是成功的粉丝了！



而李恩智在《Biong Biong地球娱乐室3》表达对电视剧《对不起，我爱你》的热爱，除了向成员们详细说明剧情外，还完美诠剧中名场面。随著节目成爲话题，掀起了追剧热潮，《对不起，我爱你》在 OTT 平台上逆袭，进入前10名，过了20年的电视剧登上人气排行榜是非常罕见的事情。



另外，《无赦之仇》由苏志燮、许峻豪、安吉强、孔明、秋泳愚（秋英宇）等人主演，该剧改编自同名网路漫画，讲述自断阿基里斯腱而离开黑社会的南基准（苏志燮饰），在担任组织二把手的弟弟南基硕（李浚赫饰）死亡后，他睽违11年重返组织只为帮弟弟复仇的故事。将在6月6日於 Netflix 上线。



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