【韩网热门】韩国人分享「台湾人对韩国的负面印象」，意外获韩网大量赞同！

近日有网友分享台湾人对韩国的几大偏见与误解，意外获得很多韩国网友认同。

这只影片由YouTuber「韩国面包超人的台湾生活」（以下简称超人）在5年前上传，内容都是他本人确实听过的误解，包括：

1. 韩国男人会打老婆。 超人表示虽然现在有所改变，但偶尔还是有人半开玩笑对他讲：「你也会打女朋友吧？」

2. 韩国人经常吐痰。也许因为经常吸烟，会在没有任何准备动作的情况下突然吐痰。

3. 韩国人喜欢写恶意留言、批评别人。 聊到韩国艺人令人惋惜的消息时经常提到这一看法，认为大量恶意留言是导致轻生的原因之一。

4. 韩国人不排队，使用大众交通工具时经常插队。 超人认为，以韩国观光客的插队行为来说，有些人是确实不care，有些人其实是不知道应该在哪里排队。

5. 韩国人很强势、不受控制。

6. 韩国人喜欢喝酒，酒文化发达。 超人表示认同XD

7. 韩国人压力很大。

8. 韩国人吃活章鱼，好恶心。

9. 韩国有很多异端邪教。

此外还有一些超人有讲但原PO没有提到，例如韩国人讨厌日本、爱国心很强，薪水高物价也高，天气非常冷，住房昂贵等等。



韩国网友评论：

1. 说的全都很对耶，无法反驳kkk

2. 误解与偏见？ 除了插队之外都是事实啊kkk

3. 插队也是事实啊，如果经常搭乘大众交通工具，应该无法否认这一点吧kkk

4. 最近广域巴士（首都圈长途快速巴士）大多都有排队，但市内巴士就是一哄而上

5. 老年人真的很经常插队

6. 搭地铁时经常还有人没下车就有人挤上车

7. 准确来说，这里的文化不是爱插队，是根本没有人在排队kkk

8. 我也以为国人不插队的，结果到了国外就跟脱缰野马一样到处插队... 超丢人...

9. 我在外国生活过，外国也有插队和恶意留言问题，但还不到韩国那种程度。 欧洲也有很多人吸烟，但很少那样吐痰

10. 上周我的外国朋友来韩国玩，带他去了弘益大学那边，真的每10公尺就有一个人在吸烟，超尴尬的

11. 我也超讨厌别人吐痰

12. 去台湾旅游时听导游讲过，台湾没有「夜晚文化」，韩国游客经常问哪里有开到深夜的酒馆，但台湾没有那种店。 因此觉得韩国人很喜欢喝酒吗？？

13. 老实说，之前以为他们是看了旧时代剧里男生打女生巴掌之类的情节才认为韩国人很暴力，但现在的现实是... 如果加上语言暴力、情绪暴力，应该没人能够否认吧

14. 就是因为压力超大才获得经济成长

15. 章鱼怎么了，请不要贬低别人的饮食文化

16. 大部份都是韩男的问题耶

出处：https://theqoo.net/hot/3760293333

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