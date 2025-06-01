【韩网热门】网友整理aespa Karina代言品牌&预定行程，号召抵制

女团aespa成员Karina上月27日晚通过IG PO出多张照片，身穿带有红色和数字「2」的夹克，配文使用红色玫瑰表情符号，更新时间刚好是韩国总统选举最终电视辩论结束时段。 由於红色及数字「2」是特定参选人的代表色和参选编号，立即引发政治站队嫌疑。

引发争议后，Karina删除了该贴文并通过Bubble和所属公司多次道歉，表示并没有相关意图。 但韩国网友依旧持续表达抵制，并整理出Karina代言品牌和预订活动行程，包括KRUSH啤酒、匡威、MUSINSA Beauty、Prada、NORDISK、Caffe Pascucci、雪碧、MLB、Gentle Monster，以及aepsa 6月回归、《怪奇谜案限时破2》年内播出等。







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韩国网友评论：

1. 拒买

2. 形象在一瞬间变差了

3. 幸好，这些品牌我原本也没在用

4. 艺人真的形象很重要，现在再看她感觉跟以前不一样了...

5. 之前觉得她超漂亮，现在感觉一点也不漂亮kkk果然形象就是艺人的全部啊

6. 拍了那么多个人广告，难道表达个人政治倾向不算违约吗？ 偏偏是内乱党...

7. 居然把自己的人气和影响力用在那种地方，真的恶心，必须付出代价

8. 有人说Karina因为是女生才被骂得这么凶，清醒一点吧，是因为支持戒严内乱党啊，男的也一样被骂

9. 其实她也许没想那么多，脑袋空空而已

10. 又有Prada，真的该做法事驱邪了

11. 其实只有网上吵得热闹，现实里还是很多人喜欢Karina、听aespa的歌

12. 虽然对她失望，但也不至於闹到这程度吧

13. 所属社和她本人都解释过了，为何还这样咬住不放？ 就好像等待已久似的，情绪过热了，适可而止吧。 很多明显表达支持2的艺人都没解释过，感觉她比犯罪的男艺人还要被骂得更惨。

14. 留言区蛮多可以提告的内容耶，大家看到那些前车之鉴的案例都没有任何想法吗？ 到时候删除也没有用的，使用键盘请谨慎...

出处：https://theqoo.net/hot/3762446835

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