因演唱会贴文惹恋爱传闻，G-Dragon只标注了TWICE Sana！GD方迟来的澄清：只是节目后的亲切互动，担心剧透才未解释

歌手 G-Dragon（GD）方面对与 =TWICE成员Sana 的恋爱传闻做出了迟来的澄清。

2日，GD所属经纪公司Galaxy Corporation表示：「针对最近扩散开来的 G-Dragon 恋爱传闻，我们想澄清被误解的部份。」并解释说：「G-Dragon 在 MBC《Good Day》最后一集播出隔天的4月14 日，进行了 YouTube 网综《Dex与Sana的冷访谈》录制。 之后在 4月22日观看了『Coldplay 访韩演唱会–高阳场』并上传认证照，当时 TWICE 作为特别嘉宾登台表演，而因为拍摄时间相隔不久，仅仅是出於录制后表达亲切感，才标记了Sana的个人SNS帐号。」



接著补充道：「《冷访谈》是因为与 Dex 的交情而出演的，Sana 是在录制前一天才敲定一起出演。 一开始没有对恋爱传闻作出解释，是因为担心会变相剧透《冷访谈》的内容。」



早前G-Dragon 在自己的IG限时动态上传了Coldplay演唱会的认证照，同时他还上传了作为嘉宾登场的 TWICE 舞台照片。 G-Dragon并没有标记 TWICE 的官方帐号，而是标记了Sana的个人帐号。 并且所上传的 TWICE舞台照片中，正好捕捉到Sana被特写在大萤幕上的画面，因此引发了两人之间的恋爱传闻。G-Dragon在争议出现后迅速删除了该贴文。 之后，G-Dragon和Sana双方都没有对此发表任何立场。



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