【韩网热门】《未知的首尔》收视率攀升！网友：年度剧候选

由朴宝英、朴珍荣携手主演的tvN新剧《未知的首尔》正在热播中。

该剧讲述一对除了长相以外，一切都著截然不同的双胞胎姐妹，在通过互换人生的谎言当中，寻找真正的爱情与人生的故事。 朴宝英出演双胞胎姐妹，并同时演艺假扮姊姊的妹妹、假扮妹妹的姊姊，相当於一人饰演四角。 首播收视率为3.628%（全国），最新播出的第4集则为5.897%。



韩国网友评论：

1. 超好看，希望之后继续爬升

2. 真的超好看，有点后悔太早开始看... 应该等多积累几集一起看

3. 这是我们大家的故事ᅲᅲ 谁都能共鸣ᅲ 每集都超棒

4. 超好看，特别是第4集超疯

5. 氛围很深沉但不会太沉重，节奏超好

6. 超好看ᅲᅲᅲᅲ 朴宝英演技太好了

7. 有趣、疗愈又感动，导演编剧演员完美配合

8. 就知道会爆红，超好看ᅲᅲ

9. 这部不红不行啊ᅲᅲ 疯了简直ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

10. 有感动有心动也有趣，昨天的结尾让我太心动了...

11. 昨天也超好看ᅲ 这真的是该再红一点的剧ᅮᅳᅲ 演出、剧本、演技都超棒ᅲ

12. 有趣，而且因为朴宝英稍微中和了悲伤感...

13. 很好看，导演编剧演员配合太好了，每次结尾都超棒，男女主的互动超甜ᅲᅲ

14. 超疗愈，得到安慰ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ 最近看过的剧里最喜欢的，希望能好好收尾

15. 朴宝英演技直接爆裂... 就是那个角色本人

16. ᅲᅲ 啊我已经看完了，有点后悔... 等下一集好痛苦ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

17. 朴宝英演技真的好，本来就不错但完全没有「我在演戏」感，像真实人物一样...

18. 稍微看了一下，感觉很好看但太让人压抑，等有爽快转折时再看

19. 第4集是传奇ᅲ 简直是演技派对...

20. 这种偏平淡的剧一般我只看一点点，结果这部看得太顺了现在还追直播ᄏᄏᄏ 有趣

21. 编剧真的超级超级超级超级超级会写，然后朴宝英把好剧本用演技完美呈现，每集都好揪心泪奔ᅲᅲᅲᅲᅲ

22. 对我来说是今年的年度剧候补...

23. 原本没期待的剧结果正在成为人生剧，没想到朴宝英演技这么强，导演编剧演员组合完美，拜托到最后都维持住

原文：https://theqoo.net/square/3764971121

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻