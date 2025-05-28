爆笑韩剧《24小时健身俱乐部》李浚荣&郑恩地，五大心动名场面！以崭新「肌撩」公式兼顾运动和爱情

话题健身．爱情韩剧《24小时健身俱乐部》6月5日将迎来大结局，该剧围绕馆长都贤仲（李浚荣 饰）与会员李美兰（郑恩地 饰）之间的特殊关系，开创出「健身喜剧罗曼史」的全新电视剧类型。剧中一幕幕令人分不清究竟是因剧烈运动还是恋爱心动所导致的心跳加速，让观众代入感十足。

在播出后引发热烈反响之际，小编带大家一同回顾那些让人心跳警报响起的心动名场面：



▼第2集：美兰陷入尴尬时刻，现身守护的贤仲：「我们走吧，会员nim」

在前男友面前遭遇礼服破裂的羞辱，美兰正不知所措，这时贤仲轻声一句「我们走吧，会员nim」，展现出他沉稳可靠的一面。即便身在健身房外，他依然展现出「健身狂人」的厚重体贴，令观众心动不已。



▼第4集：贤仲的绿灯暗示？「那个唯一的人，看来不是我吧」

与妈妈吵架后，美兰试图靠吃炸鸡安慰自己，这时意外碰见贤仲，她向他吐露心声：「我也希望有那么一个人，能无条件相信我」。听后微醺的贤仲脱口而出：「那个唯一的人，看来不是我吧」，一句看似随口的告白瞬间令人心跳加速。



▼第5集：比贝果还暖的馆长，都贤仲

面对遭扒手抢走贝果的美兰，贤仲一路追赶直到夺回，彷佛英雄般帅气登场。尽管美兰宣告戒面粉，贤仲仍坚持追贼到底，还体贴地说出「会员nim有资格吃这个」，亲手喂她一口，暖心指数爆表。他那抚慰人心的温柔笑容，也让观众的心随之融化。



▼第6集：突如其来的肌（근）撩告白：「喝了这个，就要和我一起深蹲100下喔」

贤仲与美兰合力惩治出轨的好友丈夫后，与「魔女三人组」共聚一堂。在热烈气氛中，贤仲突然一句：「喝了这个，就要和我一起深蹲100下喔」，不仅坚守饮食控制，也没放过撩人时机。美兰毫不犹豫地选择与他一起深蹲，这幕既搞笑又甜蜜，双重魅力加倍发挥。



▼第7集：因美兰而悄悄改变的贤仲「蛋白质干杯！」

为帮助进入「运滞期」（运动+倦怠期）的美兰重拾动力，贤仲特地带她登山，展现满满诚意。准备了真心满满的咸甜便当后，他说：「我跟会员nim一起运动后，真的改变很多。现在偶尔也知道该吃点好东西了」真挚告白让人心动不已。两人之间逐渐加深的感情线，也让人更期待他们的未来发展。



《24小时健身俱乐部》透过健身作为起点，描绘出贤仲与美兰之间逐步加重的情感羁绊，交织著欢笑与心动的浪漫氛围。眼看两人已不再只是会员与馆长的关系，随著剧情迈入结尾，观众也更加好奇，他们会以何种方式完成这段关系。



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